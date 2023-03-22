خريجة من كلية الملك فهد الأمنية تستكمل مسيرة والدها في خدمة الوطن

أعربت خديجة الملحم- متخرجة من الدورة التأهيلية للفرد الأساسي من كلية الملك فهد الأمنية- عن سعادتها وفخرها بالتخرج وإكمال مسيرة والدها.

فيديو | تُكمل مسيرة والدها في خدمة الوطن.. خريجة من كلية الملك فهد الأمنية تعبر عن سعادتها وفخرها بالتخرج وإكمال مسيرة والدها#الإخبارية pic.twitter.com/e9lhKCF4PO — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 21, 2023

فيما هنأها والدها عبدالله الملحم– لواء متقاعد- وأكد فخره بها وأنها آخر العنقود، ودعا لها بالتوفيق والسداد.

تخريج الدورة التأهيلية

يذكر أن مدير عام كلية الملك فهد الأمنية، اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج، قد شهد أمس الأول، حفل تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي الرابعة (نساء) بكلية الملك فهد الأمنية. وحصلت المتدربات على جميع البرامج العسكرية والمهارات من خلال الإمكانات المتطورة في معهد التدريب النسائي الأمني.

وأكدَ الخريجات جاهزيتهن للانضمام لميادين العز والشرف لخدمة الدين ثم الملك والوطن.