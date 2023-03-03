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في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

خسارة الريال ضد برشلونة بهدف نظيف

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٩ صباحاً
خسارة الريال ضد برشلونة بهدف نظيف
المواطن - محمد سمعه

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انتهت مباراة الريال ضد برشلونة مساء الخميس في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بفوز برشلونة بهدف دون رد في مباراة أُقيمت على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل ريال مدريد.

الريال ضد برشلونة

ونجح برشلونة، في تسجيل الهدف الوحيد في الشوط الأول بالدقيقة الـ27 عبر النيران الصديقة من اللاعب البرازيلي إيدر ميليتاو الذي أحرز الهدف بالخطأ في مرماه.

وكان الحكم ألغى هدفًا للمهاجم الفرنسي كريم بنزيما بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، ظل نادي برشلونة محافظًا على تقدمه بهدف، رغم المحاولات الهجومية لنادي ريال مدريد، لينتهي لقاء الذهاب بفوز برشلونة بهدف دون رد.

الريال ضد برشلونة - كريم بنزيما

موعد مباراة الإياب

جدير بالذكر أن مباراة الإياب بين الفريقين ستقام يوم 5 إبريل المقبل، في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “سبوتيفاي كامب نو” معقل برشلونة.

وجاء تشكيل ريال مدريد صاحب الأرض للمباراة مكونًا من: “كورتوا، كارفخال،ميليتاو، ناتشو، كروس، بنزيما، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، فينسيوس جونيور، روديجر”.

أما تشكيل برشلونة فجاء مكونًا من: “تير شتيجن في حراسة المرمى، أروخو، سيرخيو بوسكيتس، جافي، فيران توريس، ماركوس ألونسو، كيسي، فرينكي دي يونج، رافينيا، كوندي، بالدي”.

الريال ضد برشلونة - ناتشو فيرنانديز

وسيلعب الريال ضد برشلونة يوم 19 مارس المقبل في الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني على ملعب “سبوتيفاي كامب نو” معقل برشلونة.

وكان برشلونة تفوق على ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني منتصف يناير الماضي في السعودية.

 

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