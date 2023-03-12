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الزمالك تلقى الهزيمة الخامسة في الموسم الحالي

خسارة الزمالك ضد إنبي بثنائية ويواصل تعثره بـ الدوري المصري

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٥ مساءً
خسارة الزمالك ضد إنبي بثنائية ويواصل تعثره بـ الدوري المصري
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة الزمالك ضد إنبي مساء اليوم الأحد، بخسارة الزمالك بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.

وكان اللاعب التونسي رفيق كابو أحرز الهدف الأول لفريق إنبي في الدقيقة الـ20 من عمر الشوط الأول.

الزمالك ضد إنبي

وفي الشوط الثاني، أضاف علي فوزي الهدف الثاني لنادي إنبي في الدقيقة الـ68 من عمر المباراة.

الزمالك ضد إنبي - الزمالك وإنبي

الزمالك خامس ترتيب الدوري المصري

وانتهت مباراة الزمالك ضد إنبي، بفوز إنبي بثنائية دون رد ليُصبح رصيد إنبي 20 نقطة في المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري المصري، أما نادي الزمالك فتجمد رصيده عند 33 نقطة في المركز الخامس.

وكانت مباريات الجولة الـ21 من الدوري المصري انطلقت مساء الأحد الماضي، بتعادل سلبي بين فريقي حرس الحدود وسيراميكا كليوباترا وفي يوم الاثنين الماضي، فاز الداخلية على غزل المحلة بنتيجة هدفين لهدف، وفاز المصري البورسعيدي على طلائع الجيش بهدف دون رد.

وفي يوم الأربعاء الماضي، تعادل الإسماعيلي مع نادي فاركو بدون أهداف، وبالأمس، فاز سموحة على المقاولون العرب بهدف دون رد.

وفي مباراتي اليوم الأحد، فاز فيوتشر على أسوان بهدفين لهدف، بينما فاز إنبي على الزمالك بهدفين نظيفين.

وتُقام غدًا مباراة البنك الأهلي وبيراميدز في الجولة الـ21 من الدوري المصري، حيث تنطلق في السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

الزمالك ضد إنبي - الزمالك وإنبي

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