خسارة الفتح ضد الاتحاد بخماسية

انتهت مباراة الفتح ضد الاتحاد، بخسارة نادي الفتح بخماسية مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ21 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

📍من الأحساء

🥇العميد يواصل الصدارة في ليلة الهداف حمدالله⚽️ 📺 شاهد أهداف اللقاء ⤵️#الفتح_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/stjqwSzvS9 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 18, 2023

ملخص مباراة الفتح ضد الاتحاد

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم المغربي عبدالرزاق حمدالله لـ الاتحاد في الدقيقة السابعة ثم تعادل المغربي مراد باتنا لنادي الفتح في الدقيقة الـ42.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، كشر نادي الاتحاد عن أنيابه الهجومية ليضيف الهدف الثاني عبر حمدالله من ركلة جزاء في الدقيقة الخمسين، ثم عزز أحمد شراحيلي بالهدف الثالث في الدقيقة الـ59.

وعند حلول الدقيقة التسعين، سجل البرازيلي إيجور كورونادو الهدف الرابع للعميد، ثم أضاف حمدالله الهدف الثالث له والخامس لـ الاتحاد في الدقيقة الـ98.

وبعد الفوز، أصبح رصيد الاتحاد 50 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد نادي الفتح عند 32 نقطة في المركز السادس.

وكانت مباراة الفتح ضد الاتحاد أُقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

المباريات المتبقية في الجولة الـ21

وتُختتم مباريات الجولة الـ21 من دوري روشن، اليوم بانطلاق مباريات “الهلال ضد الاتفاق، النصر ضد أبها، الرائد ضد الشباب” في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

ويلعب الهلال مع الاتفاق في الملز، بينما يلعب النصر ضد أبها في مرسول بارك، ويلعب الرائد مع الشباب على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.