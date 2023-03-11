خسارة كريستال بالاس ضد مان سيتي بهدف دون رد

انتهت مباراة كريستال بالاس ضد مان سيتي، مساء اليوم السبت، بفوز مانشستر سيتي بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/2023.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، دون وجود لأي محاولات خطيرة تُذكر.

كريستال بالاس ضد مان سيتي

وفي الشوط الثاني، من عمر المباراة، نجح النرويجي إيرلينج هالاند في إحراز الهدف الوحيد لـ مانشستر سيتي في الدقيقة الـ79 من ركلة جزاء.

وبعد نهاية مباراة كريستال بالاس ضد مان سيتي، أصبح رصيد مانشستر سيتي 61 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 27 نقطة في المركز الـ12.

نتائج مباريات اليوم

وكانت مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي، انتهت بخسارة ليفربول أمام بورنموث بهدف دون رد، وفوز إيفرتون على برينتفورد بهدف دون رد، بينما تعادل ليدز يونايتد مع برايتون بهدفين لكل فريق، وفاز توتنهام هوتسبير على نوتنجهام فورست بثلاثية لهدف، بينما فاز تشيلسي على ليستر سيتي بثلاثية مقابل هدف.

وغدًا الأحد تُقام 4 مباريات في الجولة الـ27 وهم ” فولهام ضد آرسنال، مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون، وست هام يونايتد ضد أستون فيلا، نيوكاسل يونايتد ضد وولفرهامبتون”.

ويبحث آرسنال عن الفوز على فولهام غدًا من أجل الوصول إلى النقطة رقم 66 والانفراد بـ صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي.