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في الدوري الإنجليزي

خسارة ليستر سيتي ضد تشيلسي بثلاثية

السبت ١١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١١ مساءً
خسارة ليستر سيتي ضد تشيلسي بثلاثية
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة ليستر سيتي ضد تشيلسي مساء اليوم السبت، بفوز تشيلسي بثلاثية مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ليستر سيتي ضد تشيلسي

وكان اللاعب بينجامين تشيلويل، نجح في إحراز الهدف الأول لـ تشيلسي في الدقيقة الـ11 من عمر الشوط الأول.

ونجح ليستر سيتي في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب باتسون داكا في الدقيقة الـ40، ثم سجل تشيلسي الهدف الثاني عبر اللاعب كاي هافرتز في الدقيقة الـ45.

وفي الشوط الثاني، نجح تشيلسي في إضافة الهدف الثالث عبر اللاعب الكرواتي ماتيو كوفاسيتش في الدقيقة الـ78.

وشهدت مباراة، ليستر سيتي ضد تشيلسي، طرد اللاعب ووت فايس مدافع ليستر سيتي في الدقيقة الـ87 من عمر اللقاء.

ليستر سيتي ضد تشيلسي

تشيلسي عاشر الترتيب

وأصبح رصيد تشيلسي بعد الفوز، 37 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد فريق ليستر سيتي عند 24 نقطة في المركز السادس عشر.

وكانت مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي، انتهت بخسارة ليفربول أمام بورنموث بهدف دون رد، وفوز إيفرتون على برينتفورد بهدف دون رد، بينما تعادل ليدز يونايتد مع برايتون بهدفين لكل فريق، وفاز توتنهام هوتسبير على نوتنجهام فورست بثلاثية لهدف، بينما تقام حاليًا مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس.

وغدًا الأحد تُقام 4 مباريات في الجولة الـ27 وهم ” فولهام ضد آرسنال، مانشستر يونايتد ضد ساوثهامبتون، وست هام يونايتد ضد أستون فيلا، نيوكاسل يونايتد ضد وولفرهامبتون”.

 

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