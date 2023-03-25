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في لقاء أُقيم في جدة

خسارة منتخب السعودية ضد فنزويلا وديًّا

السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٨ صباحاً
خسارة منتخب السعودية ضد فنزويلا وديًّا
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة منتخب السعودية ضد فنزويلا، بفوز المنتخب الفنزويلي وديًّا بهدفين لهدف، وذلك في لقاء أُقيم على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

وفي الشوط الأول، سجل المنتخب الفنزويلي الهدف الأول عبر اللاعب جوزيف مارتينيز في الدقيقة الـ26، ثم عزز اللاعب سالومون روندون بالهدف الثاني لمنتخب فنزويلا في الدقيقة الـ34.

السعودية ضد فنزويلا

وفي الشوط الثاني من المباراة، سجل سالم الدوسري الهدف الوحيد للمنتخب السعودي، حيث سدد بقوة على يسار حارس فنزويلا في الدقيقة الـ72، حيث لم ينجح الحارس الفنزويلي في التعامل معها، لتُصبح النتيجة 2/ 1 للمنتخب الفنزويلي.

السعودية ضد فنزويلا - المنتخب السعودي

خسارة الأخضر في أول لقاء دولي بعد المونديال

ولم يحدث أي جديد لينتهي اللقاء بخسارة الأخضر بنتيجة 2/ 1 وديًّا في أول مباراة دولية يخوضها المنتخب السعودي بعد خروجه من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022 التي أُقيمت في قطر في نوفمبر الماضي.

ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة بوليفيا وديًّا مساء الثلاثاء المقبل حيث تُقام المباراة في جدة.

سالم الدوسري - السعودية وفنزويلا

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