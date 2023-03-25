خسارة منتخب السعودية ضد فنزويلا وديًّا

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انتهت مباراة منتخب السعودية ضد فنزويلا، بفوز المنتخب الفنزويلي وديًّا بهدفين لهدف، وذلك في لقاء أُقيم على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.
الأخضر يخسر ودية فنزويلا (1-2)🇸🇦🇻🇪#السعودية_فنزويلا | #SSC pic.twitter.com/fkZ07sEZON
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 24, 2023
وفي الشوط الأول، سجل المنتخب الفنزويلي الهدف الأول عبر اللاعب جوزيف مارتينيز في الدقيقة الـ26، ثم عزز اللاعب سالومون روندون بالهدف الثاني لمنتخب فنزويلا في الدقيقة الـ34.
وفي الشوط الثاني من المباراة، سجل سالم الدوسري الهدف الوحيد للمنتخب السعودي، حيث سدد بقوة على يسار حارس فنزويلا في الدقيقة الـ72، حيث لم ينجح الحارس الفنزويلي في التعامل معها، لتُصبح النتيجة 2/ 1 للمنتخب الفنزويلي.
ولم يحدث أي جديد لينتهي اللقاء بخسارة الأخضر بنتيجة 2/ 1 وديًّا في أول مباراة دولية يخوضها المنتخب السعودي بعد خروجه من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022 التي أُقيمت في قطر في نوفمبر الماضي.
ويستعد المنتخب السعودي لمواجهة بوليفيا وديًّا مساء الثلاثاء المقبل حيث تُقام المباراة في جدة.