خشوع ولحظات إيمانية في المسجد النبوي

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يستقبل المسجد النبوي خلال الساعة الأخيرة من الصيام جموعًا غفيرة من الصائمين, يبذلون خلالها أعمال البرّ والطاعات, وكسب الخيرات, ابتغاء والثواب ورفعة الدرجات، بينهم زائر منشغل في تلاوة الذكر والآيات, ومتطوّع يقوم بتجهيز سفر الإفطار, أو إرشاد وتنظيم الحشود في رحاب المسجد أو الساحات.
ورصدت “واس” مشاهد من اللحظات الإيمانية التي تسبق موعد الإفطار في رحاب مسجد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – حيث تقدّم وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي والجهات الأمنية والتطوّعية ذات العلاقة كل سبل الرعاية للعناية بجموع المصلين الصائمين, وتوفير الخدمات الميدانية والتنظيمية والإرشادية لهم، والإشراف على اصطفاف الصائمين حول سفر الإفطار آمنين مطمئنين يرجون رحمة ربّهم ورضوانه.