Icon

اليابان تستعد لإطلاق أول وابل من الشهب الاصطناعية في العالم Icon كريستيانو رونالدو للنصر: شكرًا للاحتفال معي بهذا الإنجاز Icon حقيقة تفاوض الهلال مع سيرجيو راموس Icon تويتر تتخذ إجراء جديداً للحسابات الموثقة في بداية أبريل Icon الذهب الأخضر السعودي في انتظار الذكاء الاستثماري Icon بايدن لن يشارك في حفل تتويج الملك تشارلز Icon ولي العهد يهنئ أصحاب المناصب الجديدة في الإمارات Icon الإطاحة بـ 5 متورطين في جرائم مخلة بالشرف والأمانة وموجة للتوقيف Icon لقطات لـ بيل غيتس يقوم بتجربة قيادة في واحدة من أصعب البيئات  Icon الأمم المتحدة تبدأ بتفعيل نشاط مثير للجدل Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في صيف العام الحالي

خطة جديدة من الهلال للتعاقد مع ميسي

الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٨ مساءً
خطة جديدة من الهلال للتعاقد مع ميسي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

لا يزال نادي الهلال، يبذل قصارى جهده وذلك من أجل التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بعد نهاية الموسم الحالي.

وقالت قناة TNT Sports الأرجنتينية: إن نادي الهلال قدم عرضًا ماليًّا لإقناع النجم الأرجنتيني بارتداء قميص أزرق الرياض، حيث تضمن العرض أن يُصبح ليونيل صاحب أعلى راتب سنوي في العالم.

فرصة انتقال ميسي إلى برشلونة ضعيفة

وكان الإعلامي الرياضي المغربي أشرف بن عياد ألمح إلى أن إمكانية انتقال اللاعب الأرجنتيني لصفوف نادي برشلونة الإسباني ضعيفة وتحتاج إلى معجزة.

ليونيل ميسي

وقال أشرف بن عياد في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” أمس الخميس: “بخصوص مستقبل النجم الأرجنتيني، برشلونة خيار ولكن يجب أن تجتمع الكثير من الظروف حتى يتحقق الأمر، ليو يعشق البارشا”.

وتفاءلت جماهير الهلال عبر “تويتر” بتغريدة أشرف بن عياد، حيث يعتقد الكثير منهم أن أزرق الرياض بات قريبًا من حسم صفقة النجم الأرجنتيني.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

كفيفة مصابة بالتوحد تُبهر الحاضرين بعزف البيانو
غرائب

كفيفة مصابة بالتوحد تُبهر الحاضرين بعزف البيانو

غرائب
بوليتيكو: الصناعة الأوروبية في خطر
العالم

بوليتيكو: الصناعة الأوروبية في خطر

العالم
الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن 220 وظيفة في 7 مدن
حصاد اليوم

الشؤون الصحية بالحرس الوطني تعلن عن 220...

حصاد اليوم
برعاية ولي العهد.. انطلاق كأس العلا للهجن غدًا
السعودية اليوم

برعاية ولي العهد.. انطلاق كأس العلا للهجن...

السعودية اليوم
أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 10 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 10...

السعودية اليوم
رأسية أوسكار دوارتي تمنح التعادل لـ الوحدة
الرياضة

رأسية أوسكار دوارتي تمنح التعادل لـ الوحدة

الرياضة
مزايا نظام العمل بـ 4 أيام أسبوعيًّا
السعودية اليوم

مزايا نظام العمل بـ 4 أيام أسبوعيًّا

السعودية اليوم
قتلى في هجوم بالسكين على مركز ديني بلشبونة
العالم

قتلى في هجوم بالسكين على مركز ديني...

العالم