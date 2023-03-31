خطة جديدة من الهلال للتعاقد مع ميسي

لا يزال نادي الهلال، يبذل قصارى جهده وذلك من أجل التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بعد نهاية الموسم الحالي.

وقالت قناة TNT Sports الأرجنتينية: إن نادي الهلال قدم عرضًا ماليًّا لإقناع النجم الأرجنتيني بارتداء قميص أزرق الرياض، حيث تضمن العرض أن يُصبح ليونيل صاحب أعلى راتب سنوي في العالم.

فرصة انتقال ميسي إلى برشلونة ضعيفة

وكان الإعلامي الرياضي المغربي أشرف بن عياد ألمح إلى أن إمكانية انتقال اللاعب الأرجنتيني لصفوف نادي برشلونة الإسباني ضعيفة وتحتاج إلى معجزة.

وقال أشرف بن عياد في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” أمس الخميس: “بخصوص مستقبل النجم الأرجنتيني، برشلونة خيار ولكن يجب أن تجتمع الكثير من الظروف حتى يتحقق الأمر، ليو يعشق البارشا”.

وتفاءلت جماهير الهلال عبر “تويتر” بتغريدة أشرف بن عياد، حيث يعتقد الكثير منهم أن أزرق الرياض بات قريبًا من حسم صفقة النجم الأرجنتيني.