خطوات الاستعلام عن نتائج الاختبارات عبر نظام نور وتطبيق توكلنا خدمات

يترقب العديد من الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتائج اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب والطالبات، والتي من المقرر الإعلان عنها غداً الخميس عبر نظام نور وتطبيق توكلنا، وفقا لما أعلنته وزارة التعليم.

وانتظم نحو 5 ملايين طالب وطالبة من الصفوف الثالث وحتى السادس بالمرحلة الابتدائية، وطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بمناطق ومحافظات المملكة، يوم الأحد، على مقاعد الاختبارات لتأدية الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1444هـ.

وتستمر الاختبارات التحريرية حتى الخميس العاشر من شهر شعبان، على أن يعلن في نهاية دوام آخر يوم نتائج الاختبارات.

خطوات الاستعلام عبر نظام نور:

وتشمل خطوات استخراج نتائج المرحلتين الابتدائية والمتوسطة بعد اعتمادها من المدرسة في نظام نور الخطوات التالية:

– الدخول على نظام نور.

– إضافة رمز التحقق.

– الضغط على زر التسجيل أو الدخول مباشرة.

– الضغط على رمز الاستعلام عن النتيجة للطالب.

– اختيار الفصل الدراسي الثالث من القائمة.

– ثم الضغط على زر بحث.

خطوات الاستعلام عن النتائج عبر توكلنا خدمات:

كما يمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات من خلال تطبيق توكلنا خدمات عبر الخطوات التالية:

– فتح التطبيق.

– الخدمات.

– خدمات التعليم.

– النتائج الدراسية.