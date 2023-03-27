خطوات التعرف على مواقيت الصلاة في مدينتك عبر توكلنا خدمات

ممرات المشاة بتبوك متنفس ميداني للعوائل والشباب في رمضان البكيري: النصر مُلزم بدفع 5 ملايين يورو ومهدد بالمنع من التسجيل فترتين ! إعلام عبري: نتنياهو قد يتراجع عن التعديلات القضائية لقطات لجهود رجال المرور في خدمة ضيوف الرحمن بمكة المكرمة الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب بعد فقدان السيطرة إحباط تهريب 41.7 كجم من الحشيش في جازان البنك الأهلي يقسو على الزمالك بثلاثية توضيح هام من تقويم التعليم بشأن نتائج الرخصة المهنية تبرعات حملة اكتتاب جود الإسكان تتجاوز 450 مليون ريال البرتغال تُمطر شباك لوكسمبورج بسداسية في ليلة تألق رونالدو
أطلق تطبيق توكلنا خدمات، خدمة مواقيت الصلاة، والتي تتيح الخدمة لجميع المستخدمين المسجلين، استعراض مواقيت الصلاة بجميع المدن والتي تختلف من مدينة لأخرى.
وقدم التطبيق، شرحًا مبسطًا، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، لطريقة استعراض مواقيت الصلاة، عبر ثلاث خطوات:
1– اختيار خدمة مواقيت الصلاة من صفحة الخدمات (الخدمات الدينية).
2– اختيار المنطقة والمدينة.
3– يمكنك الاطلاع على مواقيت الصلاة مع معرفة الوقت المتبقي للصلاة المتبقية.
وأطلق تطبيق توكلنا خدمات جديدة، تتضمن قائمة طويلة من الخدمات الدينية الهامة، من خلال التعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة بالمملكة، ويحاول التطبيق من خلال تحديثاته الجديدة، خلق تجربة رقمية ميسرة لجميع المستخدمين المسجلين، وكان من بين الخدمات التي تم إطلاقها على التطبيق، خدمة تصفح المصحف الإلكتروني بكل سهولة من خلال التطبيق.
وتتضمن قائمة الخدمات المتاحة على توكلنا الآتي:
– خدمة اتجاه القبلة: وهي تساعد على تيسير واستعراض القبلة للمستخدمين المسجلين على التطبيق.
– خدمة مواقيت الصلاة: وتتيح الخدمة لجميع المستخدمين المسجلين، استعراض مواقيت الصلاة بجميع المدن والتي تختلف من مدينة لأخرى.
– خدمة المصحف الشريف: وهذه الخدمة تمنح للمستخدم فرصة تصفح المصحف الشريف، ويمكن الوصول للمصحف من خلال الدخول على تطبيق توكلنا خدمات.