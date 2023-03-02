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كلمة السر في أجهزة الـ واي فاي

خطوات بسيطة لإنهاء مشكلة سرعة الإنترنت

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٨ مساءً
خطوات بسيطة لإنهاء مشكلة سرعة الإنترنت
المواطن - فريق التحرير

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يواجه العديد من مستخدمي الإنترنت صعوبات جمة في إطار تحسين جودة وسرعة الإشارة، إلا أن حل المشكلة قد يكون بسيطًا لاسيما إذا طبقنا بعض الخطوات البسيطة التي تتعلق بمكان جهاز البث “واي فاي”.

أجهزة الـ واي فاي

ترسل أجهزة “واي فاي” الإشارة في جميع الاتجاهات، لذلك إذا تركت الجهاز في زاوية منزلك، فسيتم إرسال نسبة كبيرة من التغطية اللاسلكية الخاصة بك إلى الخارج، لهذا السبب فإن الأفضل هو نقل جهاز التوجيه إلى موقع مركزي يتوسط المنزل لتحسين الإشارة.

تميل أجهزة التوجيه إلى نشر أقوى إشاراتها لأسفل، لذا من الأفضل تركيب جهاز التوجيه على أعلى مستوى ممكن لزيادة التغطية.

عيوب يجب تجنبها

يجب اختيار موقع بعيد عن الإلكترونيات الأخرى والأشياء المعدنية الكبيرة، فكلما زاد عدد الجدران والعوائق الكبيرة والإلكترونيات بالقرب من جهاز التوجيه الخاص بك، زادت فرص تداخل الإشارة. وأحد أنواع الأجهزة الإلكترونية التي يجب تجنبها بشكل خاص هو الميكروويف، كما يجب أن تكون حريصا على عدم لصق جهاز التوجيه الخاص بك خلف جهاز تلفزيون كبير، لأن ذلك سيسبب تداخلاً إلكترونياً.

ترقب الأثاث الضخم الذي قد يحد من وصول الإشارة، جنبًا إلى جنب مع الأجهزة الإلكترونية. ولا تنتقل شبكة “واي فاي” جيدًا عبر الماء، فإذا كان لديك حوض سمك في منزلك، فحاول تجنب وضع الجهاز بجانبه.

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