خطوات وآلية تنفيذ التسوية الودية للخلافات العمالية

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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إجراءات التسوية الودية للخلافات العمالية، وكذلك المستندات المطلوبة لتنفيذها.
وأوضحت خدمة العناية بالمستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن التسوية الودية تعتبر المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل؛ حيث يتم فيها محاولات تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة لفض النزاع والوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين.
ولفتت إلى أن خطوات الاستفادة من الخدمة تتطلب تسجيل الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية، ثم اختيار خدمة “التسوية الودية – رفع دعوى”، وبعدها تتم تعبئة الحقول الإلزامية لتقديم صحيفة الدعوى، مع إرفاق المستندات المطلوبة.
وأشارت إلى أن تنفيذ الخدمة يتطلب وجود عقد عمل بين العامل وصاحب العمل، كما أن المستندات المطلوبة تشمل إرفاق عقد العمل إن وجد أو ما يثبت العلاقة التعاقدية، بالإضافة إلى الأوراق الخاصة بالوكالة الشرعية المطلوبة لمراجعة إدارة التسوية الودية.