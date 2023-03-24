خطيب المسجد النبوي: منزلة رمضان بين الشهور بمنزلة الربيع من الزمان

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أكد إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور أحمد الحذيفي، أن منزلة شهر رمضان بين الشهور بمنزلة الربيع من الزمان، والجوهر النفيس من التيجان.
فيديو | خطيب المسجد النبوي أحمد الحذيفي: منزلة رمضان بين الشهور بمنزلة الربيع من الزمان#الإخبارية pic.twitter.com/lsE0Z0fz2T
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 24, 2023
وقال الحذيفي خلال خطبة الجمعة، اليوم من المسجد النبوي إن لله اصطفاءات من خليقته، واجتباءات من بريته تفضلًا على واسع فضله ودقيق عدله وبديع حكمته، فإنه المطلع على حقائق الأمور وجواهرها، الخبير ببواطنها وظواهرها، فله جل شأنه اصطفاءات في الزمان والمكان والأعيان.
وأردف: يختار من الأماكن أشرفها، ومن الأزمان أفضلها، ومن الأعيان أذكاها وأخلصها، فيجعلها محط الفضائل، ومهبط البركات، ومهوى الخيرات، فعدله البالغ، وفضله السابغ هو ميزان الاجتباء والاختيار، وربك يلق ما يشاء ويختار.