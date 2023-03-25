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ضمن منافسات دوري روشن

خليل الزياني يكشف سبب معاناته الاتفاق

السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٧ مساءً
خليل الزياني يكشف سبب معاناته الاتفاق
المواطن - فريق التحرير

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أعرب مدرب المنتخب السعودي السابق، خليل الزياني عن حزنه بسبب تراجع مستوى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في دوري روشن السعودي.

خليل الزياني يُعلق على تراجع المستوى

وتحدث خليل الزياني عن فارس الدهناء لبرنامج “ملعب SBC”، قائلًا: “أتمنى أن لا يتكرر ما حصل في الموسم السابق لنادي الاتفاق هذا الموسم”.

الاتفاق
لاعبو الاتفاق – المصدر @Ettifaq

وكشف سبب تراجع أداء فارس الدهناء هذا الموسم، وقال: “لا توجد تعاقدات جيدة ولا نتائج إيجابية في الاتفاق، كما أن النادي يحتاج إلى خبرات في جميع الجوانب”.

واختتم خليل الزياني تصريحاته في هذا الشأن، قائلًا: “آخر مباراة شاهدتها للاتفاق كانت أمام الهلال، والفريق بالشوط الأول لم يصل إلى المرمى”.

الهلال والاتفاق
مباراة الهلال والاتفاق – المصدر @Alhilal_FC

الاتفاق في دوري روشن

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، حيث يحتل المركز الـ11 برصيد 23 نقطة، من الفوز في 6 مباريات، والتعادل 5 لقاءات، وخسر 10 مواجهات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لمواجهة نظيره التعاون، يوم 9 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

الاتفاق
لاعبو الاتفاق – المصدر spl
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