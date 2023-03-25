خليل الزياني يكشف سبب معاناته الاتفاق

أعرب مدرب المنتخب السعودي السابق، خليل الزياني عن حزنه بسبب تراجع مستوى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في دوري روشن السعودي.

خليل الزياني يُعلق على تراجع المستوى

وتحدث خليل الزياني عن فارس الدهناء لبرنامج “ملعب SBC”، قائلًا: “أتمنى أن لا يتكرر ما حصل في الموسم السابق لنادي الاتفاق هذا الموسم”.

وكشف سبب تراجع أداء فارس الدهناء هذا الموسم، وقال: “لا توجد تعاقدات جيدة ولا نتائج إيجابية في الاتفاق، كما أن النادي يحتاج إلى خبرات في جميع الجوانب”.

واختتم خليل الزياني تصريحاته في هذا الشأن، قائلًا: “آخر مباراة شاهدتها للاتفاق كانت أمام الهلال، والفريق بالشوط الأول لم يصل إلى المرمى”.

الاتفاق في دوري روشن

ويُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، حيث يحتل المركز الـ11 برصيد 23 نقطة، من الفوز في 6 مباريات، والتعادل 5 لقاءات، وخسر 10 مواجهات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لمواجهة نظيره التعاون، يوم 9 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.