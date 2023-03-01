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يحمل خبرة صناعية في قطاع البتروكيماويات

خليل بن سلمة رئيسًا تنفيذيًا لمركز التنمية الصناعية

الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢٢ مساءً
خليل بن سلمة رئيسًا تنفيذيًا لمركز التنمية الصناعية
المواطن - واس

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أصدر مجلس إدارة المركز الوطني للتنمية الصناعية برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، قراراً بتعيين المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة رئيسًا تنفيذيًا للمركز، خلفاً للدكتور عبد الرحمن القرطاس.

وأكد المهندس بن سلمة حرصه على دعم مسيرة العمل ومواصلة الارتقاء بمستوى أداء منظومة الصناعة السعودية.

خبرة صناعية

ويحمل بن سلمة خبرة صناعية في قطاع البتروكيماويات، تقلد خلالها مدير عام الكيماويات المتخصصة في شركة سابك، وكذلك رأس مجلس إدارة العديد من الشركات التابعة لسابك في داخل المملكة وخارجها, إضافة إلى تأسيس العديد من المصانع التحويلية في الجبيل.

وكان قد كُلف مشرفًا على وكالة الصناعات البتروكيماوية في وزارة الصناعة والثروة المعدنية عمل خلالها على تأسيس البنية التحتية والكادر البشري للوكالة، وذلك لمباشرة أعمالها في الإشراف على الصناعات البتروكيماوية في المملكة.

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