خماسية صن داونز ضد الأهلي تُقربه من ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

انتهت مباراة صن داونز ضد الأهلي المصري، بفوز ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بخماسية مقابل هدفين في الجولة الرابعة من مرحلة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

صن داونز بدأ سريعًا ونجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب مارسيلو أليندي في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول، ثم سجل المصري محمد شريف هدف التعادل لـ الأهلي في الدقيقة الـ13 من تصويبة قوية.

صن داونز ضد الأهلي

ونجح بعدها اللاعب ثيمبا زواني في إحراز الهدف الثاني لـ صن داونز في الدقيقة الـ24 من عمر مباراة صن داونز ضد الأهلي، وأضاف بعدها الفريق الجنوب إفريقي الهدف الثالث من تصويبة قوية للاعب تيبوهو موكيانا في الدقيقة الـ41.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة سجل الجنوب إفريقي بيرسي تاو الهدف الثاني لـ الأهلي من مجهود فردي مميز في الدقيقة الـ61، ثم سجل اللاعب بيتر شالوليلي الهدف الرابع لنادي صن داونز في الدقيقة الـ73 بعد خطأ دفاعي من لاعبي الأهلي.

وعاد نفس اللاعب شالويلي ليضيف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة الـ89 على يمين الحارس محمد الشناوي من تصويبة قوية.

صن داونز في الصدارة

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد ماميلودي صن داونز 10 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، بينما يتواجد النادي الأهلي في المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وخسارتين.

سيواجه الأهلي المصري، فريق القطن الكاميروني في الكاميرون مساء الجمعة القادمة في الجولة الخامسة من دور المجموعات، بينما يوم السبت المقبل سيلعب صن داونز ضد الهلال السوداني في مدينة الخرطوم السودانية.