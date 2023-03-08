خماسية لـ بنفيكا ضد كلوب بروج تصعد به لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

انتهت مباراة بنفيكا ضد كلوب بروج البلجيكي بفوز بنفيكا البرتغالي بخماسية لهدف في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لينجح بنفيكا في الصعود إلى دور ربع النهائي.

بنفيكا ضد كلوب بروج

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم بنفيكا بهدفين دون رد، أحرزهما كل من رافا سيلفا وجونتشالو راموس في الدقيقتين الـ38 والـ45.

وفي الشوط الثاني من مباراة بنفيكا ضد كلوب بروج، سجل جونتشالو راموس هدفًا ثالثًا لبنفيكا في الدقيقة الـ57، ثم سجل جواو ماريو هدفًا رابعًا من ركلة جزاء في الدقيقة الـ72.

واختتم اللاعب دافيد نيريس الخماسية مسجلًا الهدف الخامس لفريق بنفيكا في الدقيقة الـ79.

وقلص اللاعب بيورن ماير الفارق لفريق كلوب بروج مسجلًا الهدف الوحيد لفريقه بالدقيقة الـ89 من تصويبة قوية.

وكان بنفيكا فاز كذلك في الذهاب في بلجيكا على كلوب بروج بثنائية دون رد، ليصعد إلى دور ربع النهائي فائزًا بنتيجة 7/ 1 في مجموع المباراتين.

وتُستكمل اليوم الأربعاء مباريات جولة الإياب في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بإقامة مباراتين وذلك ضمن منافسات موسم 2022/ 2023.

وتُقام مباراة توتنهام هوتسبير الإنجليزي ضد ميلان الإيطالي في تمام الـ11 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب نادي توتنهام في إنجلترا.

أما مباراة بايرن ميونخ الألماني فسوف تُقام ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في الـ11 من مساء اليوم بتوقيت السعودية، حيث تُقام على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ الألمانية.