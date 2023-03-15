خماسية هالاند تقود مان سيتي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

صعد مان سيتي الإنجليزي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد الفوز الكبير على نادي لايبزيج الألماني بسباعية دون رد، وذلك ضمن مباريات إياب دور ثمن النهائي.

وبدأت المباراة بضغط هجومي، حيث نجح النرويجي إيرلينج هالاند في إحراز هدفين لـ مانشستر سيتي في الدقيقتين الـ22 والـ24.

هالاند يُبدع مع مان سيتي في ليلة تاريخية

وقبل نهاية الشوط الأول، سجل هالاند “الهاتريك” في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول بتفوق مانشستر سيتي بثلاثية دون رد.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، سجل الألماني جوندوجان الهدف الرابع بالدقيقة الخمسين، ثم عزز هالاند من تقدم مان سيتي بالهدف الخامس في الدقيقة الـ53.

هالاند يُسجل خماسية

وعاد هالاند ليسجل خامس أهدافه والسادس لـ مانشستر سيتي في الدقيقة الـ58.

أما البلجيكي كيفن دي بروين فسجل الهدف السابع للسيتي في الدقيقة الـ91.

وكان مانشستر سيتي تعادل في الذهاب في ألمانيا بهدف لكل فريق، ثم فاز في إنجلترا مساء الثلاثاء بسباعية دون رد ليصعد إلى دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، بنتيجة 8/ 1 من مجموع المباراتين.

ويسعى المدرب الإسباني بيب جوارديولا إلى قيادة مانشستر سيتي للفوز بأول ألقابه في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد خسارة نهائي دوري الأبطال عام 2021 أمام نادي تشيلسي الإنجليزي بهدف دون رد.