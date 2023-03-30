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خلال لقاء الفريقين في الجولة الـ21 من دوري روشن

دائرة الحكام تُنهي الجدل بشأن أحقية أبها في نيل ركلة جزاء ضد النصر

الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٩ صباحاً
دائرة الحكام تُنهي الجدل بشأن أحقية أبها في نيل ركلة جزاء ضد النصر
المواطن - فريق التحرير

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أنهت دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الجدل بشأن أحقية نادي أبها في الحصول على ركلة جزاء في مباراة النصر في الجولة الـ21 من بطولة دوري روشن للمحترفين.

وقالت دائرة الحكام في اتحاد القدم السعودي عبر “اليوتيوب”: “قرار صحيح من حكم المباراة في الدقيقة الـ53 بعدم احتساب ركلة جزاء لفريق أبها حيث كانت الحالة الأولى احتكاك طبيعي مع الحارس والحالة الثانية، المسك لم يكنه له أي تأثير على المهاجم”.

النصر ضد أبها - كريستيانو رونالدو

فوز بشق الأنفس لـ النصر

وكان أصفر الرياض هزم أبها في تلك المباراة التي أُقيمت يوم 18 مارس الجاري بثنائية مقابل هدف، حيث سجل للأصفر كل من كريستيانو رونالدو وأندرسون تاليسكا، بينما سجل لأبها اللاعب عبدالفتاح آدم.

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