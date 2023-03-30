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سجل منها ثاني أهداف العميد

دائرة الحكام: ركلة الجزاء المُحتسبة لـ حمدالله ضد الفتح غير صحيحة

الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٨ صباحاً
دائرة الحكام: ركلة الجزاء المُحتسبة لـ حمدالله ضد الفتح غير صحيحة
المواطن - فريق التحرير

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أكدت دائرة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم أن ركلة الجزاء التي احتُسبت للاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله في مباراة الاتحاد والفتح في الجولة الـ21 من دوري روشن، غير صحيحة.

وأكدت الدائرة خلال تحليلها لأبرز الحالات التحكيمية في الجولة الـ21 أن ركلة الجزاء التي حصل عليها الاتحاد وسجل منها اللاعب المغربي الهدف الثاني لفريقه غير صحيحة.

ملخص مباراة الاتحاد والفتح

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث تقدم اللاعب المغربي لـ الاتحاد في الدقيقة السابعة ثم تعادل المغربي مراد باتنا لنادي الفتح في الدقيقة الـ42.

حمدالله - الاتحاد والفتح

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، كشر نادي الاتحاد عن أنيابه الهجومية ليضيف الهدف الثاني عبر الهداف المغربي من ركلة جزاء في الدقيقة الخمسين، ثم عزز أحمد شراحيلي بالهدف الثالث في الدقيقة الـ59.

وعند حلول الدقيقة التسعين، سجل البرازيلي إيجور كورونادو الهدف الرابع للعميد، ثم أضاف حمدالله الهدف الثالث له والخامس لـ الاتحاد في الدقيقة الـ98.

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