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بالمراتب 5 و6 عبر جدارات

دارة الملك عبدالعزيز تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٣ مساءً
دارة الملك عبدالعزيز تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت دارة الملك عبدالعزيز عن توفر 14 وظيفة (للجنسين) بالمراتب (الخامسة، السادسة) عبر (جدارات)، لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم الموظفين العام، واشترطت دارة الملك عبدالعزيز أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المراتب:

  •  المرتبة الخامسة.
  •  المرتبة السادسة.

الوظائف:

  •  أمين مستودع.
  •  مفهرس.
  •  باحث تطوير إداري مساعد.
  •  ملاحظ أعمال تجليد.
  •  باحث إعلامي مساعد.
  •  فني مختبر (وظيفتان).
  •  مجلد.
  •  مساعد مراقب مالي.
  •  مسّاح جيوديسي
  •  باحث وثائق ومحفوظات ومخطوطات مساعد.
  •  مرمم وثائق ومخطوطات.
  •  باحث مكتبات مساعد.
  •  رسام خرائط.

تعليمات عامة:

    • أن تكون الدرجة العلمية والتخصص مشمولة في الإعلان.
    •  اجتياز الاختبار المهني (تقييم 1) المحدد للجامعيين (رجال ونساء) للمرتبة السادسة والسابعة والثامنة للمسميات التي تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
    •  قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على مؤهلات علمية من خارج المملكة.
    •  الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ثم التخصصات التربوية.

موعد التقديم:

أوضحت دارة الملك أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1444/09/14هـ الموافق 2023/04/05م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

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