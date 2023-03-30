دارة الملك عبدالعزيز تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

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أعلنت دارة الملك عبدالعزيز عن توفر 14 وظيفة (للجنسين) بالمراتب (الخامسة، السادسة) عبر (جدارات)، لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم الموظفين العام، واشترطت دارة الملك عبدالعزيز أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
أوضحت دارة الملك أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1444/09/14هـ الموافق 2023/04/05م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: