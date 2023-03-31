داود الشريان ضيف المديفر الليلة في الليوان

يستضيف الإعلامي عبدالله المديفر، في حلقته اليوم ببرنامج الليوان، الإعلامي داود الشريان، وإلقاء الضوء على أبرز القضايا الإعلامية على الساحة.

وذكر الإعلامي عبدالله المديفر عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، الإعلامي داود الشريان ضيف الحلقة القادمة من برنامجكم الرمضاني الليوان مع عبدالله المديفر في الليوان .. تتضح الحكاية”.

ومن المقرر عرض الحلقة اليوم على قناة “روتانا خليجية” الساعة الـ 12 بعد منتصف الليل، على أن يتم إعادة الحلقة في الساعة الـ 5 صباحًا.