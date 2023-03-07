Icon

دراسات توضح تأثير قلة النوم على الوزن Icon انضمام محمية الملك عبدالعزيز لقاعدة بيانات المحميات الطبيعية العالمية Icon مكافحة المخدرات تعلن نتائج القبول المبدئي للمتقدمات للوظائف العسكرية Icon افتتاح حركة السير على تقاطع طرق مهمة بالقصيم Icon وزير الدفاع الأمريكي في زيارة غير معلنة للعراق Icon طريقة تسجيل الأرملة الأجنبية بـ حساب المواطن Icon الصورة الأولى لحفيدة بيل جيتس من نايل المصري Icon أمير قطر يعين محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيساً لمجلس الوزراء Icon القتل تعزيراً لإرهابي قتل رجال أمن ورمى القنابل على الدوريات Icon تحذير أمني عالي الخطورة بشأن تحديثات Android Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
حصاد اليوم
الحصول على قدر كافٍ من النوم مهم للصحة

دراسات توضح تأثير قلة النوم على الوزن

الثلاثاء ٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٣ مساءً
دراسات توضح تأثير قلة النوم على الوزن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يؤكد الأطباء، أن الحصول على كمية كافية من النوم أمر ضروري للحفاظ على الصحة وتجنب الإصابة بالعديد من المضاعفات الصحية بما في ذلك زيادة الوزن.

وفيما يلي ثلاث دراسات مهمة لمساعدتك على فهم كيفية تأثير النوم على وزنك، وفقاً لما أوردته صحيفة تايمز أوف إنديا:

العلاقة بين النوم والوزن

الحرمان من النوم يقلل استهلاك السعرات الحرارية

وجدت دراسة أجراها باحثون في جامعة شيكاغو عام 2022 أن الأشخاص الذين لا يحصلون على كمية كافية من النوم يستهلكون سعرات حرارية أقل من الأشخاص الذين لديهم نمط نوم سليم، وهذا يؤدي بدوره إلى زيادة وزنهم.
وتشير الدراسة التي نشرت في مجلة “جاما إنترناشونال ميديسن” إلى أن الحصول على مدة نوم كافية يمكن أن يقلل الوزن ويكون إجراء ناجحاً للوقاية من السمنة.

قلة النوم لا تساعد على إنقاص الوزن

تقول دراسة نشرت في المجلة الدولية للسمنة، إن هنالك صلة بين نمط النوم السيئ وزيادة الوزن، وتنصح الأشخاص الذين يحاولون إنقاص وزنهم بالتركيز على الحصول على كمية كافية من النوم بقدر ما يركزون على نظامهم الغذائي والتمارين الرياضية.

وتشير الدراسة التي أجريت على 1986 شخصاً، إلى أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والذين يحاولون إنقاص الوزن قد لا ينجحون في مسعاهم إذا لم يناموا بشكل صحيح.

الحرمان من النوم يؤثر سلباً على الحفاظ على فقدان الوزن

تقول دراسة أجريت في عام 2022 ونشرت في مجلة “نيوترينتس”، إن الحرمان من النوم ينطوي على العديد من الآثار السلبية، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحفاظ على وزن صحي بعد عملية فقدان الوزن، لأنه قد يؤدي إلى خلل واضح في نظام التحكم في الشهية العصبية الصماوية، والذي يؤدي بدوره إلى تغير معدل الأيض.
ويقول الخبراء إن قلة النوم قد لا تشكل أي خطر في البداية، ولكن على المدى الطويل، قد تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها من الأمراض التي تهدد الحياة، إضافة إلى زيادة الوزن.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شرط يُمكن النصر من مخالصة بيتي مارتينيز
الرياضة

شرط يُمكن النصر من مخالصة بيتي مارتينيز

الرياضة
أول تعليق لوالد سعد لمجرد بعد حكم حبسه
مشاهير

أول تعليق لوالد سعد لمجرد بعد حكم...

مشاهير
وصفة كباب مأخوذة من يوميات أول حاكم بالهند عام 1784
غرائب

وصفة كباب مأخوذة من يوميات أول حاكم...

غرائب
القناة الناقلة لـ مباراة نادي الزمالك ضد الترجي
الرياضة

القناة الناقلة لـ مباراة نادي الزمالك ضد...

الرياضة
مدينة إيطالية تغلق المدارس والمتاحف بعد هزات أرضية
العالم

مدينة إيطالية تغلق المدارس والمتاحف بعد هزات...

العالم
نجم بوروسيا دورتموند على رادار 4 أندية أوروبية
الرياضة

نجم بوروسيا دورتموند على رادار 4 أندية...

الرياضة
قائد مركبة يسير عكس السير في الرياض والمرور يتفاعل
السعودية اليوم

قائد مركبة يسير عكس السير في الرياض...

السعودية اليوم
توقعات بـ ربيع أكثر دفئًا وهطولًا للأمطار في مارس
السعودية اليوم

توقعات بـ ربيع أكثر دفئًا وهطولًا للأمطار...

السعودية اليوم