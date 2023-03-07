دراسات توضح تأثير قلة النوم على الوزن انضمام محمية الملك عبدالعزيز لقاعدة بيانات المحميات الطبيعية العالمية مكافحة المخدرات تعلن نتائج القبول المبدئي للمتقدمات للوظائف العسكرية افتتاح حركة السير على تقاطع طرق مهمة بالقصيم وزير الدفاع الأمريكي في زيارة غير معلنة للعراق طريقة تسجيل الأرملة الأجنبية بـ حساب المواطن الصورة الأولى لحفيدة بيل جيتس من نايل المصري أمير قطر يعين محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيساً لمجلس الوزراء القتل تعزيراً لإرهابي قتل رجال أمن ورمى القنابل على الدوريات تحذير أمني عالي الخطورة بشأن تحديثات Android
يؤكد الأطباء، أن الحصول على كمية كافية من النوم أمر ضروري للحفاظ على الصحة وتجنب الإصابة بالعديد من المضاعفات الصحية بما في ذلك زيادة الوزن.
وفيما يلي ثلاث دراسات مهمة لمساعدتك على فهم كيفية تأثير النوم على وزنك، وفقاً لما أوردته صحيفة تايمز أوف إنديا:
وجدت دراسة أجراها باحثون في جامعة شيكاغو عام 2022 أن الأشخاص الذين لا يحصلون على كمية كافية من النوم يستهلكون سعرات حرارية أقل من الأشخاص الذين لديهم نمط نوم سليم، وهذا يؤدي بدوره إلى زيادة وزنهم.
وتشير الدراسة التي نشرت في مجلة “جاما إنترناشونال ميديسن” إلى أن الحصول على مدة نوم كافية يمكن أن يقلل الوزن ويكون إجراء ناجحاً للوقاية من السمنة.
تقول دراسة نشرت في المجلة الدولية للسمنة، إن هنالك صلة بين نمط النوم السيئ وزيادة الوزن، وتنصح الأشخاص الذين يحاولون إنقاص وزنهم بالتركيز على الحصول على كمية كافية من النوم بقدر ما يركزون على نظامهم الغذائي والتمارين الرياضية.
وتشير الدراسة التي أجريت على 1986 شخصاً، إلى أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والذين يحاولون إنقاص الوزن قد لا ينجحون في مسعاهم إذا لم يناموا بشكل صحيح.
تقول دراسة أجريت في عام 2022 ونشرت في مجلة “نيوترينتس”، إن الحرمان من النوم ينطوي على العديد من الآثار السلبية، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحفاظ على وزن صحي بعد عملية فقدان الوزن، لأنه قد يؤدي إلى خلل واضح في نظام التحكم في الشهية العصبية الصماوية، والذي يؤدي بدوره إلى تغير معدل الأيض.
ويقول الخبراء إن قلة النوم قد لا تشكل أي خطر في البداية، ولكن على المدى الطويل، قد تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها من الأمراض التي تهدد الحياة، إضافة إلى زيادة الوزن.