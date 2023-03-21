Icon

موعد مباراة الأرجنتين وبنما الودية Icon ربط تليفزيوني في المحكمة العليا مع 10 مراصد لتحري هلال رمضان Icon أمانة عسير تعيد فتح السوق الرمضاني بحي المشهد بأبها Icon أسامة المرمش بديلًا لـ نواف العقيدي في معسكر المنتخب السعودي Icon لقطات لإقبال المقيمين في الرياض على حافلات النقل العام Icon لجنة ترائي تبوك تستعد لتحري هلال رمضان مساء اليوم Icon مناوشات بين مقاتلة روسية وأخرى أمريكية فوق بحر البلطيق Icon وظائف صحية وإدارية شاغرة لدى السعودية للتموين Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى رعاية الطبية Icon الفريق البسامي: أداء العمرة يتطلب حجز موعد في توكلنا أو نسك Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

صحة وطب‎
العالم
حصاد اليوم
تتطلب القليل من التفاعل البشري

دراسة تكشف العاملين بالوظائف الأكثر بؤسًا

الثلاثاء ٢١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٨ صباحاً
دراسة تكشف العاملين بالوظائف الأكثر بؤسًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت دراسة حديثة استمرت 85 عاماً، عن أكثر الوظائف بؤسًا أو غير السعيدة التي يمكن أن يعمل أحدنا بها.

الموظفون الأكثر بؤسًا

وأجرى الدراسة باحثون من جامعة “هارفارد”، قالت إن الوظائف التي تتطلب القليل من التفاعل البشري، ولا تقدم فرصًا لبناء علاقات مع زملاء العمل، تميل إلى أن يكون لديها أكثر الموظفين بؤسًا.

ومنذ عام 1938، جمع باحثو “هارفارد” السجلات الصحية لأكثر من 700 مشارك من جميع أنحاء العالم، وطرحوا عليهم أسئلة مفصلة حول حياتهم كل عامين.

أهمية العلاقات الإيجابية

وخلص الباحثون إلى أن سر عيش حياة أكثر سعادة وصحة وأطول ليس المال أو النجاح المهني أو ممارسة الرياضة أو اتباع نظام غذائي صحي، ولكن العلاقات الإيجابية هي التي تجعل الناس سعداء طوال حياتهم.

ووفق أستاذ الطب النفسي في كلية الطب بجامعة “هارفارد” ومدير دراسة “هارفارد” لتنمية البالغين، روبرت والدينجر، فإن الارتباط بالناس وخصوصا في العمل، يشعر الموظف أو العامل بمزيد من الرضا عن وظيفته، كما ترتفع إنتاجيته.

الشعور بالوحدة

وأضاف والدينجر: “مع تقدمنا في السن، يمكن للوحدة أن تزيد من خطر الموت لدينا مثل التدخين والسمنة وقلة النشاط البدني”.

وأضاف والدينجر: “خلق فرص صغيرة للتواصل الاجتماعي في العمل يمكن أن يكون مساعدًا للخروج عن الروتين، ويخفف مشاعر الوحدة وعدم الرضا”.

وخلص والدينجر إلى أن “العلاقات الإيجابية في العمل تؤدي إلى مستويات أقل من التوتر، وعاملين يتمتعون بصحة أفضل، وأيام أقل عندما نعود إلى المنزل مستاءين”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تشكيل مباراة الإنتر ضد بورتو
الرياضة

تشكيل مباراة الإنتر ضد بورتو

الرياضة
توقعات بأمطار رعدية على معظم المناطق تزامنًا مع بداية رمضان
السعودية اليوم

توقعات بأمطار رعدية على معظم المناطق تزامنًا...

السعودية اليوم
إعادة انتخاب شي جين بينغ للمرة الثالثة رئيسًا للصين
العالم

إعادة انتخاب شي جين بينغ للمرة الثالثة...

العالم
عراك عنيف وتدافع ولكمات بين نواب البرلمان بجورجيا
العالم

عراك عنيف وتدافع ولكمات بين نواب البرلمان...

العالم
فيسبوك يعيد مفقودًا مصريًا لأهله بعد غياب 17 عامًا
العالم

فيسبوك يعيد مفقودًا مصريًا لأهله بعد غياب...

العالم
الحقيل يرعى توقيع ٧ اتفاقيات تعاون بين شركات سعودية وفنلندية
السعودية اليوم

الحقيل يرعى توقيع ٧ اتفاقيات تعاون بين...

السعودية اليوم
محمد بن حميد: نؤسس لحقبة أشرس لفرق العلا
الرياضة

محمد بن حميد: نؤسس لحقبة أشرس لفرق...

الرياضة
تعادل المريخ ضد الترجي يُقصيه من دوري أبطال إفريقيا
الرياضة

تعادل المريخ ضد الترجي يُقصيه من دوري...

الرياضة