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مرتبط بالقدرة على التعبير عن المشاعر

دراسة تكشف تأثيرًا سلبيًا لحقن البوتوكس

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٣ صباحاً
دراسة تكشف تأثيرًا سلبيًا لحقن البوتوكس
المواطن - فريق التحرير

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كشفت دراسة حديثة عن ضرر يمكن أن ينجم عن حقن البوتوكس لتجميل الوجه، لما لها من آثار مرتبطة بالقدرة على التعبير عن المشاعر.

تغييرات في الدماغ

وتوصلت دراسة أجراها علماء في جامعة كاليفورنيا وباحثون من شركة “أبفي” للأدوية، إلى أن حقن البوتوكس تحدث تغييرات في مناطق الدماغ المرتبطة بالمعالجة العاطفية، مثل اللوزة والتلفيف المغزلي.

وأجرى العلماء فحوصات دماغية لنساء قبل حقن البوتوكس في الجبهة، ومرة أخرى بعد أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. وأثناء التجربة، كان على المشاركات التعرف وتمييز مشاعر الغضب والسعادة في صور الوجوه التي كانت تعرض عليهم.

تأثيرات ضارة

وأظهرت نتائج الدراسة أن عدم القدرة على الابتسام أو العبوس، والذي يمكن أن يكون نتيجة للبوتوكس، يؤثر أيضا على كيفية قراءة الأفراد للوجوه.

وأوضح الدكتور فرناندو مارموليغو راموس، الباحث في الإدراك البشري، في حديثه إلى مجلة “نيو ساينتست” العلمية،أن تقليد التعابير يساعدنا في التعرف عليها، فعضلات وجهنا تنسخ دون وعي عبوس الشخص الآخر أو ابتسامته قبل إرسال إشارات إلى مناطق الدماغ التي تفسّر المشاعر. لأن البوتوكس يقيد هذه الحركة، فإن عدم التجاوب يحدث”.

التواصل العاطفي

وأضاف راموس: “قد لا تكون قادرًا على تجربة مشاعر شخص آخر بشكل مكثف أو واضح كما تريد”، وفقًا لما نقلته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وتابع : “ليس هناك شك في أن البوتوكس يتلاعب بالتواصل العاطفي. نتواصل مع الآخرين بناءً على ما نراه في أنفسنا. إذا كنت لا تستطيع أن ترى أو تشعر أنك عابس أو تبتسم، فمن المنطقي أنك ستكافح لرؤيته في الآخرين”.

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