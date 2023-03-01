دراسة سعودية تكشف فوائد الشوكولاتة لدى النساء

كشفت دراسة علمية سعودية، أن بعض أنواع الشكولاتة مفيدة للنساء، من حيث تقليل شعور التوتر لديهن، وقد نُشرت في مجلة أكتيفا البرتغالية المتخصصة في شؤون الصحة والمرأة.

آليات ونتائج الدراسة

وأُجريت الدراسة في مدينة الدمام السعودية، وتم التوصل إلى هذا الاستنتاج بعد تقييم ثلاث مجموعات مختلفة، تَلَقّت كل مجموعة 40 جرامًا من الشوكولاتة يوميًّا لمدة أسبوعين؛ حيث تَلَقّت مجموعةٌ واحدةٌ شوكولاتة داكنة، والمجموعة الثانية شوكولاتة حليب، والمجموعة الثالثة شوكولاتة بيضاء.

وفي بداية الدراسة، أجاب المشاركون، وجميعهم من طلاب الطب النفسي في مدينة الدمام، على استبيان تقييم الإجهاد بشكل يومي لمدة أسبوعين بعد استهلاك الشكولاتة.

وتوصل القائمون على البحث إلى أن تناول 40 جرامًا من الشوكولاتة الداكنة أو شوكولاتة الحليب بشكل منتظم؛ هو بالفعل وسيلة فعالة لتقليل الشعور بالتوتر لدى الجميع خاصة عند النساء.

الشوكولاتة تحمي من تدهور الدماغ

وكان المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية قد أكد في تقرير العام الماضي، أن دراسة حديثة أثبتت أن تناول الشوكولاتة يوميًّا يحمي الدماغ من التدهور الذهني.

ويُذكر أن الشوكولاتة الداكنة مليئة بالعناصر الغذائية التي يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على الصحة، حيث تُصنع من بذور شجرة الكاكاو وهي إحدى أفضل مصادر مضادات الأكسدة على هذا الكوكب، وتشير الدراسات إلى أنها يمكن تقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب أيضًا.