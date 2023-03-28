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دعاء الشيخين الجهني والحذيفي في الحرمين الشريفين ليلة 7 رمضان

الثلاثاء ٢٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٩ مساءً
دعاء الشيخين الجهني والحذيفي في الحرمين الشريفين ليلة 7 رمضان
المواطن - فريق التحرير

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أم الشيخ الدكتور عبدالله الجهني المصلين لأداء صلاة التراويح في المسجد الحرام بـ مكة المكرمة ليلة 7 رمضان 1444هـ.

ودعا الجهني خلال ركعة الوتر، قائلًا: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، الله اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدًا ما أبقيتنا.

التراويح بالمسجد النبوي

فيما أم الشيخ الدكتور أحمد الحذيفي المصلين لأداء صلاة التراويح في المسجد النبوي الشريف بـ المدينة المنورة.

ودعا الحذيفي في ختام الصلاة بخشوع، حيث قال: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوب إليك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق، اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

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  • هناء غوار

    اللهم في اليوم السابع من شهر رمضان نسألك مسألة البائس الفقير.. ونتضرع إليك تضرع الخائف الضعيف.. وأن تجود علينا بجودك وعطفك وأن تنزل علينا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زيني فيه بالستر والعفاف، واسترني فيه بلباس القنوع والكفاف، واحملني فيه على العدل والانصاف، وآمني فيه من كل ما اخاف بعصمتك يا
    شفاء مرض دعاء الخاح

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