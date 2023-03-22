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السديس ألقى كلمة قبل الصلاة وهنأ المسلمين بحلول رمضان

دعاء الشيخ السديس والحذيفي في ليلة 1 رمضان بالحرمين الشريفين

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥١ مساءً
دعاء الشيخ السديس والحذيفي في ليلة 1 رمضان بالحرمين الشريفين
المواطن - فريق التحرير

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أم الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس المصلين في صلاة التراويح اليوم بالمسجد الحرام في أولى ليالي شهر رمضان المبارك.

ودعا السديس خلال الصلاة قائلًا: اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق، ووعدك حق، وأنت الله الرؤوف الرحيم.

وتابع: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا.

دعاء الحذيفي

كما أم الشيخ د. أحمد بن علي الحذيفي المصلين بالمسجد النبوي الشريف في أولى ليالي شهر رمضان المبارك.

ودعا الحذيفي قائلًا: اللهم لك الحمد أنت له أهل، ولك الحمد كما تحب وترضى ولك الحمد لما حمدت به نفسك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صلِّ وسلم على خيرتك من خلقك، وصفوتك من بريتك وأمينك على وحيك، خير ما سلمت وأنعمت على أحد من خلقك وعلى أهله وصحبه أجمعين.

كلمة السديس

وكان السديس قد ألقى كلمة للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك قبل الصلاة، حيث قال: إننا نعيش في بيت الله الحرام شرف المكان هذا المكان المعظم بيت الله الحرام، مستشهدًا بقول الله تعالى في سورة الحج: {ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب}.

وتابع: فينبغي علينا أن نعظم هذا المكان المبارك، وهذا الحرم العظيم المقدس وأن نرعى فيه الآداب الشرعية، هذا الحرم وهذه الكعبة وهذا البيت أسس على التوحيد فينبغي أن نخلص الأعمال لله عز وجل.

 

وأضاف: ينبغي علينا اتباع التعليمات والتوجيهات مع الجهات المعنية والقائمين على شؤون المسجد الحرام والنبوي، وأن نتعاون جميعًا على نجاح هذا الموسم، والتعاون مع جهات الأمن.

واستطرد: ليتعاون الجميع على إنجاح هذا الموسم ولنستفيد جميعًا من هذه المواسم المباركة لتحقق في نفوسنا الأمن والإيمان والخير والنعم البركات والخيرات والبركات والنفحات والسلام على العالمين أجمعين.

 

 

 

 

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