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وسط خشوع المصلين

دعاء الشيخ المعيقلي في ليلة 2 رمضان بالمسجد الحرام

الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٣ مساءً
دعاء الشيخ المعيقلي في ليلة 2 رمضان بالمسجد الحرام
المواطن - فريق التحرير

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أم الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي المصلين في صلاة التراويح اليوم بالمسجد الحرام في ليلة 2 رمضان لعام 1444هـ.

ودعا المعيقلي خلال الصلاة قائلًا: “اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد، اللهمَّ اهدِنا فيمَن هدَيت، وعافِنا فيمَن عافيت وتولَّنا فيمَن تولَّيت، وباركْ لنا فيما أعطيت ، وقِنا شرَّ ما قضيت، إنك تَقضي ولا يُقضى عليكَ”.

خشوع المصلين

جاء ذلك وسط أداء المصلين اليوم صلاة العشاء وثاني صلاة تراويح في المسجد الحرام بكل خشوع وإيمان.

وقدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي حزمة من الإجراءات الخدمية والميدانية والتشغيلية التي تعين قاصدي بيت الله الحرام على أداء مناسكهم في أجواء روحانية مفعمة بالإيمان، حيث تضمنت الخدمات الإشراف على الساحات، وعمليات التطهير التعقيم، وخدمات التنقل، وخدمات تنظيم الدخول والخروج عند أبواب المسجد الحرام، وعمليات غسل كامل المسجد الحرام وتطهيره وتعطيره يوميًّا بأجود أنواع المعطرات .

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