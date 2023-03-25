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وسط جموع المصلين

دعاء الشيخ بندر بليلة والحذيفي في ليلة 4 رمضان بالحرمين الشريفين

السبت ٢٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٤ مساءً
دعاء الشيخ بندر بليلة والحذيفي في ليلة 4 رمضان بالحرمين الشريفين
المواطن - فريق التحرير

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أم الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة المصلين في صلاة التراويح اليوم بالمسجد الحرام في ليلة 4 رمضان لعام 1444هـ.

ودعا الشيخ بندر بن عبدالعزيز خلال الصلاة قائلًا: اللهم لك الحمد أنت رب العالمين، ولك الحمد أنت قيوم السموات والأرض ولك الحمد إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم لك الحمد الجميل، ولك الشكر الجزيل، ولك الثناء الحسن، ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مطيبًا مباركًا فيه”.

وتابع “اللهم لك الحمد كما بلغتنا رمضان، اللهم لك الحمد كما بلغتنا ولك الحمد كما وفقتنا وكما هديتنا، وما كنا لنهتدي لولا أن هديتنا”.

كما أم الشيخ د. أحمد بن علي الحذيفي المصلين بالمسجد النبوي الشريف في ليلة 4 من شهر رمضان المبارك.

وقال الشيخ الحذيفي في دعائه “اللهم إنا نحمدك بما أنت أهله لا نحصي ثناء عليك ونحمد آلاءك ونشكر نعماءك وعدلك في قضائك وقدرتك في سلطانك وبسطك بالجود يديك”.

وأضاف “اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يٌقضى عليك، تباركت ربنا وتعاليت، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا”.

خشوع المصلين

جاء ذلك وسط أداء المصلين اليوم صلاة العشاء وليلة رابع رمضان في الحرمين الشريفين بكل خشوع وإيمان.

وقدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي حزمة من الإجراءات الخدمية والميدانية والتشغيلية التي تعين قاصدي بيت الله الحرام على أداء مناسكهم في أجواء روحانية مفعمة بالإيمان، حيث تضمنت الخدمات الإشراف على الساحات، وعمليات التطهير التعقيم، وخدمات التنقل، وخدمات تنظيم الدخول والخروج عند أبواب المسجد الحرام، وعمليات غسل كامل المسجد الحرام وتطهيره وتعطيره يوميًّا بأجود أنواع المعطرات.

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