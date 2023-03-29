دعاء المعيقلي في صلاة التراويح من المسجد الحرام ليلة 8 رمضان

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أم الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي المصلين لأداء صلاة التراويح من المسجد الحرام بـ مكة المكرمة ليلة 8 رمضان 1444هـ.
دعاء الشيخ #ماهر_المعيقلي من المسجد الحرام بـ #مكة_المكرمة ليلة 8 #رمضان 1444هـ. pic.twitter.com/fBPv72DzHA
— قناة القرآن الكريم (@qurantvsa) March 29, 2023
ودعا المعيقلي في ختام الصلاة قائلًا: اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو خاصة أو عامة، أو سر أو علانية، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة، كبدت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد كثيرًا كما تنعم كثيرًا، ولك الشكر كثيرًا كما تجزي كثيرًا، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك.
وقدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حزمة من الإجراءات الخدمية والميدانية والتشغيلية التي تعين قاصدي بيت الله الحرام على أداء مناسكهم في أجواء روحانية مفعمة بالإيمان، حيث تضمنت الخدمات الإشراف على الساحات، وعمليات التطهير التعقيم، وخدمات التنقل، وخدمات تنظيم الدخول والخروج عند أبواب المسجد الحرام، وعمليات غسل كامل المسجد الحرام وتطهيره وتعطيره يوميًّا بأجود أنواع المعطرات.