دعم القيادة السخي نهج إنساني متبع لدعم المبادرات الإنسانية المبتكرة

تمثل مساهمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم لحملة اكتتاب جود الإسكان الخيري، التي أطلقتها منصة جود الإسكان، بتقديمهما تبرعين سخيين بمبلغ 150 مليون ريال، لتؤكد على النهج الإنساني المُتبع في دعم القيادة الثابت للمبادرات الإنسانية المُبتكرة، التي تعزز من تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، لتحقيق كل ما فيه صالح الوطن والمواطن.

ليست الأولى

ويأتي تدشين القيادة الرشيدة، لحملة اكتتاب جود الإسكان استمرارًا لجهودها في تحقيق كُل ما فيه راحة للمُواطن، تلك الخطوة ليست الأولى بل تأتي استمرارًا للجهود الساعية لتنامي مُعدلات جودة الحياة وتسخير كُل سُبل الدعم لتلبية احتياجات الراحة والرفاهية للمواطن.

حملة اكتتاب جود الإسكان الخيري

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد دشن اليوم، حملة اكتتاب جود الإسكان الخيري، التي أطلقتها منصة جود الإسكان، بتقديمهما تبرعين سخيين بمبلغ 150 مليون ريال؛ حيث تبّرع خادم الحرمين الشريفين، بـ 100 مليون ريال، فيما تبّرع ولي العهد، بمبلغ 50 مليون ريال؛ وذلك في إطار حرص القيادة الرشيدة على دعم كافة الجهود والمُبادرات التي تستهدف توفير مساكن للأسر الأشد احتياجًا.

أعلن ذلك وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وقال: إن هذه المساهمة السخية غير المُستغربة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، جاءت تدشينًا لحملة اكتتاب جود الإسكان الخيري، وتأكيدًا على دعمهما للمبادرات الإنسانية المُبتكرة، التي تتكامل فيها أدوار الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية.