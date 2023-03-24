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دعم كافة الجهود والمُبادرات التي تستهدف توفير مساكن للأسر المستحقة

دعم الملك سلمان وولي العهد لحملة جود يعكس اهتمام القيادة بتحسين حياة المواطن

الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٥ صباحاً
دعم الملك سلمان وولي العهد لحملة جود يعكس اهتمام القيادة بتحسين حياة المواطن
المواطن - فريق التحرير

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يأتي تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، السخي وغير المستغرب لحملة “اكتتاب جود الإسكان الخيري” بمبلغ 150 مليون ريال؛ ليعكس اهتمام القيادة وحرصها الدائم على تقديم كل ما من شأنه تحسين حياة المواطن، وتعزيز مكاسبه في كل مجال من مجالات الحياة.

تعزيز العمل الخيري

كما يؤكد دعم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للحملة حرصه على تعزيز العمل الخيري وتسخير كافة المُمكنات في سبيل دعم الفئات المُستحقة من خلال توفير المسكن الملائم لهم.

تبرع سخي

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد دشن اليوم، حملة اكتتاب جود الإسكان الخيري، التي أطلقتها منصة جود الإسكان، بتقديمهما تبرعين سخيين بمبلغ 150 مليون ريال؛ حيث تبّرع خادم الحرمين الشريفين، بـ 100 مليون ريال، فيما تبّرع ولي العهد، بمبلغ 50 مليون ريال؛ وذلك في إطار حرص القيادة الرشيدة على دعم كافة الجهود والمُبادرات التي تستهدف توفير مساكن للأسر الأشد احتياجًا.

أعلن ذلك وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وقال: إن هذه المساهمة السخية غير المُستغربة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، جاءت تدشينًا لحملة اكتتاب جود الإسكان الخيري، وتأكيدًا على دعمهما للمبادرات الإنسانية المُبتكرة، التي تتكامل فيها أدوار الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية.

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