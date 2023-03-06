دعوات إسرائيلية لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى

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طالبت جماعات إسرائيلية متطرفة، بتنظيم اقتحامات جماعية مكثفة وواسعة لساحات المسجد الأقصى المبارك، يومى الثلاثاء والأربعاء، وذلك تزامنًا مع ما يسمى “عيد المساخر” لدى اليهود.
ودعت منظمات الهيكل المزعوم، وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي، ايتمار بن غفير، لإغلاق المسجد الأقصى أمام الفلسطينيين في الأسبوع الثالث من شهر رمضان لإفساح المجال لاقتحامات اليهود خلال عيد الفصح العبري.
وكشفت الجماعات الاستيطانية أنها تسعى خلال عيد “المساخر” إلى فرض الطقوس التلمودية والشعائر التوراتية، وقراءة فقرات توراتية بصوت مرتفع وبشكل جماعي داخل الأقصى، و”السجود الملحمي” في ساحات الحرم، إلى جانب محاولة الغناء والرقص والاحتفال عند أبواب المسجد الأقصى.
وردًا على هذه الدعوات لـ”منظمات الهيكل”، أطلق ناشطون وهيئات وشخصيات مقدسية الدعوات لتكثيف شد الرحال إلى القدس والرباط في المسجد الأقصى يومي الثلاثاء والأربعاء، للتصدي لتلك الاقتحامات الواسعة.