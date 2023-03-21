دعوات الشفاء تحف خالد الفيصل: سلامتك يا دايم السيف

بعدما أعلن الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود، عن إصابة أخيه مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل بفيروس كورونا انهالت الدعوات من كل حدب وصوب متمنية له السلامة والشفاء العاجل.

"أنوب عن صاحب العِبر

أخي "خالد" الذي أصابه الداء العسر

كورونا الوباء العكر"

بهذه الكلمات اعتذر الأمير #تركي_الفيصل عن حضور أخيه الأمير #خالد_الفيصل لحفل #جائزة_الملك_فيصل_العالمية #السعودية pic.twitter.com/BBWaWK9tfE — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 20, 2023

الداء العسر

جاء ذلك خلال كلمة الأمير تركي الفيصل في حفل جائزة الملك فيصل العالمية قال فيها: ونحنُ نعيشُ هذه الأيامَ ذكرى استشهادِ الفيصلِ، مَنْ تحمِلُ هذه الجائزةُ اسمَهُ، فلنقرأْ على روحِ الفيصلِ الفاتحَةَ”.

وأضاف: اللهمَّ اجْعَلْ هذا البلدَ آمنًا مُعتبرْ، بقيادةِ خادمكَ سلمانَ المظفرْ ووليِّ عهدهِ دارئِ الخطرْ. فأهلًا بنائبهِ أميرِنا فيصل ومَنْ حضرْ، لأنوبَ عن صاحبِ العِبرْ، أخي خالدٍ الذي أصابهُ الداءُ العَسِرْ، كورونا الوباءُ العَكِرْ؛ فاستمتِعُوا بمساءٍ عَطِرْ، وابتهجُوا بعطاءِ فِكرْ، مِنْ كوكبةِ الفائزينَ في هذا السَّمَرْ”.

دعوات الشفاء

عبر العديد من المواطنين عن خالص تمنياتهم بالشفاء العاجل لأمير مكة الأمير خالد الفيصل، مستذكرين مواقفه وكلماته.

وأضاف فيصل بن حثلين” أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يُشفي صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل”

وقالعبدالعزيز أحمد بعلف ” اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي انت الشافي لا شفاء إلا شفائك شفاء لا يغادر سقما”.

وعلق عبدالرحمن الروقي قائلًا : “اللهم اجعل هذا البلد آمناً مُعتبر بقيادة خادمك سلمان المُظفر و ولي عهده دارئ الخطر فأهلاً بنائبه أميرنا فيصل ومن حضر لأنوب عن صاحب العِبَر أخي خالد الذي أصابه الداء العسِر كورونا الوباء العكِر.اللهم احفظ الملك سلمان و ولي عهده وأشفِ خالدالفيصل”.

وقال علي القادر ” طهور ان شاء الله يابو بندر الله يشفيك ويشفي كل مريض”

وعلق حساب باسم علي بن ابراهيم لا بأس يا دايم السيف اللهم رب الناس أذهب الباس ، اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك ، شفاء لا يغادر سقما.. اللهم اشف أبا بندر وألبسه ثوب الصحة واجمع له بين الأجر والعافية.

وتفاعل المعلق الرياض مشاري القرني عبر وسم خالد الفيصل بقوله “ألف سلامة على الأمير الشاعر صاحب الكلمات الخالدة خالد الفيصل .. لا بأس طهور إن شاء الله”.

وقال عبدالله الغنمي “الله يشفيك ويعافيك .. رب الناس اذهب البأس عنه”.

وغرد د. فهد بن عبدالرحمن الشدي بقوله “اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أذْهِبِ البَاسَ، اشْفِهِ وأَنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا”.

وعلق الأكاديمي طارق الأحمري عبر الوسم بقوله “أمضيت فترة أكتب بعض الكلمات لمسؤولين وشخصيات اعتبارية، إذ أن الكلمات المنبرية حساسة ومهمة ومؤثرة لأي ظهور شخصي، الأمير تركي الفيصل هنا يتحدث ببلاغة وجمال، ويقدم اعتذار عدم حضور أخيه الأمير خالد الفيصل بسبب مرضه من كورونا بطريقة بليغة ولطيفة حتى لا يتساءل أحد عن سبب غيابه شفاه الله وعافاه”.