دفاع الخليج يصعب مهمته ضد الهلال

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج لتحقيق نتيجة إيجابية ضد نظيره الهلال، والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

مباراة الغد

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الخليج، عند الساعة العاشرة مساء يوم غد السبت، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد، في المواجهة المؤجلة من الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 39 نقطة، فيما يقع الفريق الضيف في المركز الـ14 برصيد 17 نقطة.

الخليج يُعاني قبل الهلال

ويتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج بقيادة مدربه البرتغالي بيدرو إيمانويل، للظهور بشكل مميز وتحسين نتائجه، إلا أن مهمته لن تكون سهلة، خاصة أنه يُعاني على الصعيدين الدفاعي والهجومي.

واهتزت شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج 31 مرة في دوري روشن السعودي هذا الموسم، فيما أحرز لاعبيه 15 هدفًا، ليكون ثاني أضعف هجوم، بعد الباطن متذيل الترتيب ولديه 14 هدفًا فقط.

على الجانب الآخر، يُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رابع أقوى هجوم في دوري روشن السعودي برصيد 37 هدفًا من 19 مباراة، كما أنه يحتل المركز الثالث في قائمة الأقوى دفاعيًا، بعدما اهتزت شباكه 17 مرة.