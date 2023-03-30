دلالات ألوان النظام الآلي للإنذار المبكر أثناء التقلبات الجوية

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أوضح المركز الوطني للأرصاد، دلالات الألوان الخاصة بـ النظام الآلي للإنذار المبكر أثناء التقلبات الجوية، لأخذ الحيطة والحذر، ولسلامة الجميع.
وبحسب ما ذكر المركز عبر موقع تويتر، جاءت دلالات الألوان كالتالي: