Icon

نزاهة تباشر قضية جنائية تتضمن الرشوة واستغلال الوظيفة وغسل الأموال Icon وليد الفراج: دخل مباراة الاتحاد والنصر من المتوقع وصوله لـ 7 ملايين ريال Icon دولة أوروبية تستعين بـ روبوت ينقل إليها هموم المواطنين Icon منافسة قوية بين الهلال والاتحاد لضم ميسي Icon رئيس الأركان الأمريكية: المهمة في سوريا تستحق المخاطرة Icon انقلاب حافلة أطفال في جبال الألب الفرنسية Icon كود البناء السعودي يساهم في رفع كفاءة المباني لمقاومة الزلازل Icon مشاهد للأمطار وجريان السيول بعدد من مناطق المملكة Icon ترتيب دوري روشن بعد ختام مباريات الجولة الـ19 Icon ثلاثية تُهدي الفوز لـ الأهلي ضد القطن الكاميروني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
العالم
حصاد اليوم
أول مساعد حكومي في العالم يعمل بالذكاء الاصطناعي

دولة أوروبية تستعين بـ روبوت ينقل إليها هموم المواطنين

السبت ٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٥٦ مساءً
دولة أوروبية تستعين بـ روبوت ينقل إليها هموم المواطنين
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف رئيس وزراء رومانيا عن زميل جديد في حكومته، وهو مستشار ذكي يتحدث بصوت عميق من داخل مرآة، ويُوصف بأنه أول مساعد حكومي في العالم يعمل بالذكاء الاصطناعي.

ويدّعي رئيس الوزراء نيكولاي سيوكا أن الروبوت، الذي يطلق على نفسه اسم (أيون) Ion، قادر على تفسير آراء سكان البلاد ونقلها إليه وإلى حكومته، ومساعدتهم في اتخاذ القرارات.

وقال سيوكا: سوف يفعل أيون، من خلال الذكاء الاصطناعي، ما لا يستطيعه أي إنسان، وهو الاستماع إلى الرومانيين جميعهم وتمثيلهم أمام حكومة رومانيا.

وقال الروبوت، حينما طلب منه سيوكا تقديم نفسه في اجتماع عام بثه التلفزيون الروماني يوم الأربعاء: مرحبًا، أنا أيون، دوري الآن هو تمثيلك.

ويقول المسؤولون إن الروبوت سيساعد الوزراء في صياغة سياسات تكون أكثر ارتباطًا بشواغل الناخبين وهمومهم اليومية، وسوف يتمكن يومًا ما من اقتراح أفكاره الأصلية.

دولة أوروبية تستعين بـ روبوت ينقل إليها هموم المواطنين

كيف يعمل الروبوت؟

وفقًا لوزير الأبحاث الروماني، فإن الروبوت يستخدم الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية لتعرُّف آراء الرومانيين التي شُوركت على وسائل التواصل الاجتماعي تلقائيًا، أو أُرسلت إلى بوابة خاصة أُنشئت حديثًا، ثم يقوم الروبوت بتجميع أفكارهم في فئات، وإعطاء الأولوية لأهمها، وتوصيل المعلومات إلى صانعي القرار الحكوميين.

وقال سيباستيان بوردوجا، وزير الأبحاث الروماني، في مقابلة هاتفية يوم الخميس مع صحيفة وول ستريت جورنال: إننا نعتقد أن أيون هو أول مستشار حكومي يعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم.

وقال إن الروبوت، الذي طورته وزارته، ما زال في مرحلة التعلم، ودعا الرومانيين لتعليمه اهتماماتهم اليومية عن طريق نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال بوردوجا: سيأخذ أيون كل هذه المعلومات وسيبدأ الإبلاغ عن النتائج، التي ستكون موجهة لرئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء المعنيين.

وتعتقد الحكومة أن الروبوت، الذي سيقرأ تلقائيًا منشورات وسائل التواصل الاجتماعي لجمع الآراء، سيسمح لها باتخاذ قرارات أكثر كفاءة.

شكوك في الروبوت

ومع ذلك، يُبدي بعضهم تشككهم من التقنية، ويثيرون مخاوف أخلاقية من أن الخوارزمية، التي تعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة القرارات ذات الأولوية، قد تكون متحيزة بحد ذاتها، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات متحيزة، ثم إنها لن تجمع في الغالب إلا آراء المواطنين النشيطين على وسائل التواصل، مما يعني تهميش هموم المواطنين البعيدين عن التقنية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تراجع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 193 ريالاً للجرام
السوق

تراجع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 193...

السوق
بعثة النصر تطير إلى أبها
الرياضة

بعثة النصر تطير إلى أبها

الرياضة
الأهلي يسعى لمواصلة تألقه ضد جدة
الرياضة

الأهلي يسعى لمواصلة تألقه ضد جدة

الرياضة
تقدم روسي وسقوط بلدة أوكرانية استراتيجية
العالم

تقدم روسي وسقوط بلدة أوكرانية استراتيجية

العالم
رقم تاريخي يُزين مواجهات الاتحاد والرائد
الرياضة

رقم تاريخي يُزين مواجهات الاتحاد والرائد

الرياضة
وظائف إدارية شاغرة في متاجر بنده
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في متاجر بنده

وظائف
الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيسة الهيلينية
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيسة الهيلينية

السعودية اليوم
توقعات برياح وتدنٍّ للرؤية في جدة ورابغ وبحرة لمدة 12 ساعة
السعودية اليوم

توقعات برياح وتدنٍّ للرؤية في جدة ورابغ...

السعودية اليوم