دولة إفريقية تتحدى المحكمة الدولية وتدعو بوتين لزيارتها

أكدت دولة جنوب إفريقيا أنها ستدعو الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لزيارتها، وذلك في تحدٍ لقرار المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدار مذكرة اعتقال بحقه.

سبب الدعوة

وقالت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، ناليدي باندور، إن بوتين مدعو لحضور قمة اقتصادية تستضيفها بلادها هذا الصيف، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز البريطانية، اليوم الجمعة، موضحة أن الرئيس الروسي هو رئيس دولة في مجموعة بريكس التي تضم إلى جانب روسيا وجنوب إفريقيا، الهند والصين والبرازيل.

وأضافت أنه سيكون مدعوًا للمشاركة في القمة الـ 15 للمجموعة في مدينة ديربان في أغسطس المقبل، متابعة أن مجلس الوزراء سيناقش كيفية الرد على مذكرة المحكمة الجنائية الدولية، بوصفها دولة موقعة على ميثاق روما الخاص بالمحكمة، مشيرة إلى أن الرد سيصدر قريبًا.

موقف بوتين

وليس من الواضح ما إذا كان بوتين سيقبل الدعوة أم لا، لكن الرئيس الروسي السابق ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيدف سبق وأن قال إن أي محاولة لاعتقال بوتين إعلان حرب على روسيا.

وجاء هذا الموقف بعيد إعلان هنغاريا أنها لن تعتقل بوتين إذا دخل أراضيها، لكونه يتعارض مع قانون البلاد.

وتمثل هذه المواقف الدولية المتتالية معارضة للمذكرة التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق بوتين، الجمعة الماضية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، تتمثل في ترحيل أطفال أوكرانيين إلى روسيا وهو ما تنفيه موسكو.