دولة كاملة بلا كهرباء

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كشفت شركة الطاقة الكينية في بيان، عن انقطاع التيار الكهربائي في عموم البلاد.
وقالت الشركة في بيان لها: إننا نعمل على استعادة التيار الكهربائي إلى وضعه الطبيعي في أقرب وقت ممكن، وفقًا لما نقلته صحيفة “ستار” الكينية.
وأشارت الشركة إلى أنها سوف تبلغ الرأي العام بما يتحقق من تقدم في جهود استعادة التيار.