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منها بنجلادش وباكستان

دول تعلن الجمعة أول أيام شهر رمضان

الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٩ صباحاً
دول تعلن الجمعة أول أيام شهر رمضان
المواطن - فريق التحرير

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تعذر رؤية هلال شهر رمضان اليوم الأربعاء، وعليه يكون الجمعة هو أول أيام شهر رمضان المبارك في الهند، وفقًا لما أعلنته جمعية علماء الهند.

رمضان الجمعة

كما أعلنت بنجلادش عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان أمس، وعليه يكون الجمعة هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وتعذر أيضًا ثبوت رؤية هلال شهر رمضان في باكستان، أمس الأربعاء 29 شعبان فيها، وعليه يكون الجمعة هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

رمضان الخميس

وكان العديد من الدول العربية والإسلامية، قد أعلنوا أن اليوم الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك، وعلى رأسها المملكة ومصر والإمارات والبحرين والسودان والصومال والعراق والكويت واليمن وتركيا وتونس وجيبوتي وسوريا وفلسطين وقطر ولبنان وليبيا، وسلطنة عمان.

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