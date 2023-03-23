دول تعلن الجمعة أول أيام شهر رمضان

الفوانيس تزين أسواق الطائف التاريخية ابتهاجًا برمضان إنقاذ طاقم إبحار من الموت بعدما أغرق حوت مركبهم إصابة 3 أشخاص في حريق منزل بالجوف أحمد الشمراني: النصر والاتحاد عرفا كيف ينجوان من العقوبات عكس الأهلي بدء استقبال الطلبات التقنية من زوار ومعتمري المسجد الحرام فؤاد أنور: ميسي ارتبط اسمه باللون الأزرق وبقي له قميص الهلال أسهل طرق ختم القرآن الكريم خلال شهر رمضان حقيقة إنهاء علاقة النصر بـ ملعب مرسول بارك فيصل بن فرحان يجري اتصالًا بنظيره الإيراني للاتفاق على عقد لقاء ثنائي قريبًا مساعي الخيرية توزع 300 سلة غذائية في أولى ليالي رمضان
تعذر رؤية هلال شهر رمضان اليوم الأربعاء، وعليه يكون الجمعة هو أول أيام شهر رمضان المبارك في الهند، وفقًا لما أعلنته جمعية علماء الهند.
كما أعلنت بنجلادش عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان أمس، وعليه يكون الجمعة هو أول أيام شهر رمضان المبارك.
وتعذر أيضًا ثبوت رؤية هلال شهر رمضان في باكستان، أمس الأربعاء 29 شعبان فيها، وعليه يكون الجمعة هو أول أيام شهر رمضان المبارك.
وكان العديد من الدول العربية والإسلامية، قد أعلنوا أن اليوم الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك، وعلى رأسها المملكة ومصر والإمارات والبحرين والسودان والصومال والعراق والكويت واليمن وتركيا وتونس وجيبوتي وسوريا وفلسطين وقطر ولبنان وليبيا، وسلطنة عمان.