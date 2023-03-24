دوي انفجارات بدير الزور السورية مع تحليق حربي مجهول

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سمع دوي انفجارات في محيط مدينة دير الزور السورية مع تحليق حربي مجهول، وقصف صاروخي استهدف القواعد الأمريكية في حقول النفط والغاز بريف دير الزور.
وتصاعدت ألسنة اللهب من داخل المدينة السكنية للجيش الأمريكي ضمن الحقل (المنطقة الخضراء) وسط استنفار كبير للقوات الأمريكية وطيرانه الحربي والاستطلاعي فوق القاعدة وفي محيطها”، وفقًا لسبوتنيك.
وتم توجيه عدة ضربات صاروخية على قاعدة حقل “الكونيكو” للغاز الطبيعي الذي تتخذه القوات الأمريكية كقاعدة عسكرية لا شرعية لها بريف دير الزور الشمالي.
وهزت أصوات الانفجارات، أرجاء المنطقة المحيطة بقاعدة “كونيكو” جراء القصف الصاروخي، مع تصاعد أعمدة الدخان في هذه الأثناء من داخلها.
ولا توجد معلومات دقيقة حول الخسائر في صفوف الجنود الأمريكيين داخل قاعدتي “العمر” و”كونيكو”، وسط سماع دوي صفارات الإنذار تزامنًا مع تحليق للطائرات الحربية والاستطلاعية الأمريكية على سرير نهر الفرات الفاصل بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة الحكومة السورية.