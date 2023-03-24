دوي انفجارات في محيط دير الزور شرقي سوريا‎‎

دوت أصوات انفجارات في محيط مدينة دير الزور شرقي‎‎ سوريا، وتشير المعلومات الأولية إلى أن طائرة مجهولة استهدفت مركزين.

اندلاع النيران

وأشارت وكالة “سبوتنيك”، إلى أن الطائرة استهدفت مركز تجميع الحبوب، ومركز التنمية الريفية الواقعين في حي هرابش شرق دير الزور.

وأردفت الوكالة أن “الانفجارات تسببت باندلاع النيران في الموقعين المستهدفين” وأن “سيارات الإطفاء والإسعاف وفرق الدفاع المدني تهرع إلى الموقع”.