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مؤكدًا منح اللاعبين الشباب الفرصة

دياز: نُعاني من الإرهاق والتعاون فريق قوي

الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٧ مساءً
دياز: نُعاني من الإرهاق والتعاون فريق قوي
المواطن - فريق التحرير

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أكد المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال يُعاني من الإرهاق، مشددًا في الوقت ذاته قوة فريق التعاون.

فوز الهلال ضد التعاون برباعية

ولعب التعاون ضد الهلال، ضمن منافسات جولة يوم العلم “الجولة الـ20” من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بأربعة أهداف دون رد، ليرفع رصيده إلى 36 نقطة، ويتقدم للمركز الرابع.

التعاون ضد الهلال
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

تعليق دياز على المباراة

وتحدث دياز عن مواجهة اليوم، قائلًا: “التعاون صعب وفريق قوي، كُنا مطالبين أن نثبت للجميع أن ما حصل في المباراة الماضية بالخسارة ضد الفتح كان كبوة”.

وتابع: “التغييرات تحدث وفقًا للظروف، وعدد من اللاعبين يعانون من الإرهاق نظرًا لتعدد المشاركات، لذا نعمل على إراحة بعض الأسماء للحفاظ عليهم، وجيانغ عانى من الإرهاق لذا تم استبداله ولا يوجد لديه إصابة”.

التعاون ضد الهلال
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

وأضاف دياز خلال تصريحاته في المؤتمر الصحافي: “المرحلة القادمة لدينا ضغط كبير في المباريات وسنواصل عملية التدوير، وهي فرصة لبعض اللاعبين الشباب ليدخلوا ضمن القائمة المشاركة في بعض المباريات”.

واختتم دياز تصريحاته قائلًا: “لاعبو الهلال محترفون ولدينا ضغط مباريات كبير خصوصًا بعد فترة التوقف، وأتمنى من مدرب المنتخب النظر لموضوع الإرهاق الذي يعاني منه لاعبو الهلال ويتم استدعاء لاعبين آخرين”.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC
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