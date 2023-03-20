ديزني تسرح 4 آلاف موظف في إطار تخفيض الميزانية

تخطط شركة والت ديزني لطرد 4000 شخص في الأسبوعين المقبلين وذلك في إطار سعي الرئيس التنفيذي بوب إيجر لتوفير نحو 5.5 مليار دولار للشركة، ومع ذلك فإنه من غير الواضح ما إذا كانت عمليات التسريح ستحدث دفعة واحدة أم على أكثر من مرة

وكان إيجر قد أعلن سابقًا عن تسريح 7000 موظف في جميع أنحاء الشركة بعد أن استعاد منصبه كرئيس تنفيذي في نوفمبر.

ووفقًا لـ Business Insider، فإنه من المتوقع إجراء الموجة الأولى من التخفيضات في الأسابيع المقبلة حيث من المتوقع أن يقدم المديرون مقترحات التخفيضات لأقسامهم.

أخبر شخص مطلع على الشركة المنفذ الإخباري أنهم واثقون من أن عمليات التسريح ستنخفض في أبريل.

أرباح شركة ديزني

وتأتي التخفيضات بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح بلغت 23.51 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 23.44 مليار دولار.

ومع ذلك، فإنه عند الإعلان عن أرباح فبراير، تم أيضًا الإعلان عن تخفيضات الوظائف، وقالت مديرة الشؤون المالية كريستين مكارثي إن الشركة تتطلع إلى توفير ما يقرب من 6 مليارات دولار.

وفقًا لمكاورثي، سيأتي جزء من التخفيضات أيضًا من تقليل الإنفاق على التلفزيون والأفلام.

إعادة هيكلة الشركة

وفي الشهر الماضي، أعلن إيجر أيضًا أن شركة والت ديزني ستعيد هيكلة الشركة إلى ثلاثة أقسام: الترفيه وإدارة الحدائق والمنتزهات وإدارة المنتجعات الخاصة بالشركة، وتم الإبلاغ عن أن غالبية التخفيضات ستأتي من آخر قسمين.

ويأتي ذلك في إطار استمرار كبرى الشركات الأمريكية في تسريح موظفيها وعلى رأسهم شركة تويتر وشركة ميتا مالكة فيسبوك وشركة أمازون ومايكروسوفت أيضًا.