Icon

بدء الانقلاب الربيعي غدًا وتقلبات جوية سريعة ومتلاحقة Icon وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالعلا Icon النيادي يحضر القهوة في الفضاء Icon إقبال متزايد على أسواق المدينة المنورة لشراء السلع الغذائية استعدادًا لرمضان Icon فشل التصويت في حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية Icon تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي الـ 4 للنساء بكلية الملك فهد الأمنية Icon وظائف شاغرة للجنسين بشركة النهدي Icon عبدالرزاق حمدالله الأعلى تقييمًا في الجولة الـ21 Icon القبض على شخصين بحوزتهما 42.495 قرصًا مخدرًا بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى شركة معادن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
في إطار استمرار سيناريو نزيف الشركات الأمريكية

ديزني تسرح 4 آلاف موظف في إطار تخفيض الميزانية

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٨ مساءً
ديزني تسرح 4 آلاف موظف في إطار تخفيض الميزانية
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

تخطط شركة والت ديزني لطرد 4000 شخص في الأسبوعين المقبلين وذلك في إطار سعي الرئيس التنفيذي بوب إيجر لتوفير نحو 5.5 مليار دولار للشركة، ومع ذلك فإنه من غير الواضح ما إذا كانت عمليات التسريح ستحدث دفعة واحدة أم على أكثر من مرة

وكان إيجر قد أعلن سابقًا عن تسريح 7000 موظف في جميع أنحاء الشركة بعد أن استعاد منصبه كرئيس تنفيذي في نوفمبر.

ووفقًا لـ Business Insider، فإنه من المتوقع إجراء الموجة الأولى من التخفيضات في الأسابيع المقبلة حيث من المتوقع أن يقدم المديرون مقترحات التخفيضات لأقسامهم.

أخبر شخص مطلع على الشركة المنفذ الإخباري أنهم واثقون من أن عمليات التسريح ستنخفض في أبريل.

أرباح شركة ديزني

وتأتي التخفيضات بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح بلغت 23.51 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين البالغة 23.44 مليار دولار.

ومع ذلك، فإنه عند الإعلان عن أرباح فبراير، تم أيضًا الإعلان عن تخفيضات الوظائف، وقالت مديرة الشؤون المالية كريستين مكارثي إن الشركة تتطلع إلى توفير ما يقرب من 6 مليارات دولار.

وفقًا لمكاورثي، سيأتي جزء من التخفيضات أيضًا من تقليل الإنفاق على التلفزيون والأفلام.

ديزني تسرح 4000 موظف في إطار تخفيض الميزانية

إعادة هيكلة الشركة

وفي الشهر الماضي، أعلن إيجر أيضًا أن شركة والت ديزني ستعيد هيكلة الشركة إلى ثلاثة أقسام: الترفيه وإدارة الحدائق والمنتزهات وإدارة المنتجعات الخاصة بالشركة، وتم الإبلاغ عن أن غالبية التخفيضات ستأتي من آخر قسمين.

ويأتي ذلك في إطار استمرار كبرى الشركات الأمريكية في تسريح موظفيها وعلى رأسهم شركة تويتر وشركة ميتا مالكة فيسبوك وشركة أمازون ومايكروسوفت أيضًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

4 خطوات وقائية عند وجود تسرب للغاز
السعودية اليوم

4 خطوات وقائية عند وجود تسرب للغاز

السعودية اليوم
ضبط مواطن بالرياض بحوزته 105 أقراص إمفيتامين
السعودية اليوم

ضبط مواطن بالرياض بحوزته 105 أقراص إمفيتامين

السعودية اليوم
علم المملكة يرفرف في شوارع حفر الباطن
السعودية اليوم

علم المملكة يرفرف في شوارع حفر الباطن

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في فروع مجموعة الراشد
وظائف

وظائف شاغرة في فروع مجموعة الراشد

وظائف
تشكيل مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد
الرياضة

تشكيل مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد

الرياضة
السرير الطائر.. تحديث جديد في مقاعد الطائرة خلال عامين
العالم

السرير الطائر.. تحديث جديد في مقاعد الطائرة...

العالم
فهد البقمي: شراكة وزارتي الثقافة والاستثمار استدامة للنمو الاقتصادي
السعودية اليوم

فهد البقمي: شراكة وزارتي الثقافة والاستثمار استدامة...

السعودية اليوم
ميليشيا الحوثي تهدم الأسواق التراثية بصنعاء القديمة
العالم

ميليشيا الحوثي تهدم الأسواق التراثية بصنعاء القديمة

العالم