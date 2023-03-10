ديسانتيس يؤكد ترشحه للسباق الرئاسي الأمريكي

قال حاكم ولاية فلوريدا الجمهوري رون ديسانتيس، إنه سيعلن ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 في وقت لاحق من هذا العام.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أنه في المحادثات الخاصة الأخيرة مع أصدقائه، وصف الحاكم، 44 عامًا، دخوله السباق الرئاسي 2024، بأنه أمر مؤكد.

استعدادات خوض الانتخابات الرئاسية قطعت شوطًا طويلًا

ووفقًا للصحيفة، فإنه من غير المتوقع أن يعلن ديسانتيس الذي أعيد انتخابه حاكمًا بأغلبية ساحقة في نوفمبر الماضي ترشحه إلا بعد انتهاء الجلسة التشريعية لولاية فلوريدا في مايو، ومع ذلك فإن الاستعدادات لخوضه الانتخابات الرئاسية المتوقعة قد قطعت شوطًا طويلًا.

ومن المتوقع أن تكون اللجنة السياسية المستقلة للإنفاق المؤيدة لديسانتيس، التي أطلقها المسؤول السابق في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب كين كوتشينيلي، بمثابة وسيلة إنفاق خارجية معتمدة لحملة ديسانتيس لعام 2024.

وتعد لجنة Never BACK DOWN PAC التابعة لكوتشينيلي واحدة من أربع لجان للعمل السياسي تسعى إلى دعم دخول ديسانتيس السباق الرئاسي لعام 2024.

الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2024

ستكون الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة لعام 2024 هي الانتخابات الرئاسية ال 60 التي تجري كل أربع سنوات، والمقرر إجراؤها يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024، وستكون أول انتخابات رئاسية بعد إعادة توزيع الأصوات الانتخابية وفقًا لإعادة توزيع التعداد السكاني بعد عام 2020، صرح الرئيس الحالي جو بايدن أنه ينوي الترشح لولاية ثانية، مع نائب الرئيس كامالا هاريس كنائبة له.

وفي الولايات المتحدة، تأتي الانتخابات العامة بعد المؤتمرات الحزبية والانتخابات الأولية التي تجريها الأحزاب الرئيسية لتحديد مرشحيها. من المقرر أن يتم تحديد الفائز في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 في 20 يناير 2025.