ديشامب عن كريم بنزيما: الموضوع منتهٍ!

رفض المدير الفني لمنتخب فرنسا الأول لكرة القدم، ديدييه ديشامب التعليق على الضجة المثارة بشأن أزمته مع مهاجم ريال مدريد، كريم بنزيما.

تعليق ديشامب على أزمة كريم بنزيما

وقال ديشامب في مؤتمر صحافي، اليوم الخميس “لا أتابع مواقع التواصل الاجتماعي، رغم أنني اضطررت مؤخرًا التعبير عن رأيي فيما حدث”.

وتابع حديثه عن أزمة كريم بنزيما، قائلًا: “بالنسبة لي الموضوع مغلق ومنتهٍ، لست مضطرًا للتعليق على أي شيء مرة أخرى، بعد ذلك يمكن لوسائل الإعلام مناقشة الموضوع”.

وكرر صحافي آخر السؤال ذاته بصيغة أخرى، ليرد مدرب منتخب فرنسا، قائلًا: “لن تحصل مني على كلمة أكثر مما قلته، لن أتطرق لما حدث، لقد رميته وراء ظهري”.

تفاصيل الأزمة

وكان ديشامب قد صرح قبل أيام قليلة، أن كريم بنزيما غادر معسكر منتخب فرنسا الأول لكرة القدم في كأس العالم 2022، بناء على رغبته بعد معاناته من الإصابة.

وأشعل كريم بنزيما فتيل الأزمة أكثر من مرة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وكذب تصريحات ديشامب.

وكان بنزيما يستعد للمشاركة مع منتخب فرنسا في مونديال قطر 2022، إلا أنه تعرض لإصابة في الفخذ قبل انطلاق البطولة، وقرر ديشامب استبعاده، رغم عدم غيابه لفترة طويلة، ليعلن مهاجم ريال مدريد الاعتزال الدولي بعد ذلك.