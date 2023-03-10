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دي ماريا يخطف الأنظار مع يوفنتوس

الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٠ مساءً
دي ماريا يخطف الأنظار مع يوفنتوس
المواطن - فريق التحرير

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واصل النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، ليُحقق رقمًا مميزًا خلال منافسات العام الحالي.

تألق دي ماريا

وسجل دي ماريا هدفًا برأسية مميزة في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي فرايبورج الألماني، ليقود يوفنتوس لتحقيق الفوز بهدف دون رد، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 في الدوري الأوروبي.

يوفنتوس ضد فرايبورج
جانب من المباراة – المصدر @juventusfcen

وأصبح دي ماريا، واحدًا من 3 لاعبين وسط فقط بالدوريات الخمسة الكبرى، ينجح في المساهمة بتسجيل 10 أهداف في جميع البطولات منذ بداية عام 2023، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”.

دي ماريا
دي ماريا – المصدر @juventusfcen

وبحسب شبكة أوبتا للإحصائيات، فإن دي ماريا هو واحد من 3 لاعبي وسط فقط بالدوريات الخمسة الكبرى، يتمكن من المساهمة ب10 أهداف في جميع المسابقات منذ بداية 2023.

ونجح دي ماريا في تسجيل 7 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة مع يوفنتوس في 2023، بالتساوي مع نجم فريق تولوز الفرنسي، فان دن بومان، فيما يتصدر نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي برونو فيرنانديز القائمة بـ12 مساهمة تهديفية.

دي ماريا مع يوفنتوس
دي ماريا – المصدر @juventusfcen

يوفنتوس يستعد لمواجهة سامبدوريا

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس لمواجهة سامبدوريا، مساء يوم الأحد المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي الممتاز.

وقبل المواجهة المقبلة، يحتل اليوفي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 35 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سامبدوريا الترتيب برصيد 12 نقطة.

يوفنتوس
لاعبو اليوفي – المصدر @juventusfcen
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