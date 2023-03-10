دي ماريا يقود يوفنتوس لفوز ثمين أمام فرايبورج

حقق الفريق الكروي الأول بنادي يوفنتوس الإيطالي، فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه نادي فرايبورج الألماني بهدف دون رد، وذلك في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

دي ماريا يُسجل هدف الفوز لـ يوفنتوس

وفي الشوط الثاني، تمكن الأرجنتيني أنخل دي ماريا ومن ضربة رأسية متقنة من إحراز الهدف الوحيد لليوفي في الدقيقة الـ54.

وحافظ اليوفي على الفوز ليفوز بهدف دون رد، قبل مباراة العودة التي تُقام مساء الخميس المقبل في ألمانيا.

ويستعد اليوفي لمواجهة نادي سامبدوريا مساء بعد غدٍ الأحد في الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإيطالي.